Ruzie in Elburgse raad na voorstel om onzedelijke reclames te verbieden

De twee partijen werden geïnspireerd door een motie van de SGP in Nunspeet, waarmee reclames van SecondLove en andere reclames voor overspel werden verboden. Voor de SGP is dit een geloofskwestie. "Wij geven ons leven vorm vanuit ons geloof, en we verwachten dat ook uitingen in het openbare leven daar bij passen", sprak fractievoorzitter Jan Krooneman. De ChristenUnie gaf als reden: 'preventie van echtscheidingen'.

Amendement voegt niets toe

Volgens burgemeester Rozendaal was het hele voorstel nergens voor nodig: er zijn al duidelijke afspraken over wat wel en wat niet op de reclameborden in de gemeente te zien mag zijn. Reclames zoals die van SecondLove zijn tot op heden niet te zien geweest in Elburg.

Bovendien was onduidelijk wat dit in de praktijk betekent, omdat 'discriminerende of onzedelijke uitingen' rekbare begrippen zijn. "Vreemdgaan is niet strafbaar, zoals onzedelijkheid dat wel is", legde Udo Koerselman van de VVD uit. "Dus ik vraag me af wat we hier mee bereiken."

Het voorstel was tegen het zere been van oppositiepartijen Elburg Beleid (EB) en LEV. Zij vinden dat de gemeenteraad grondwettelijk geen recht heeft om willekeurige reclame-uitingen te verbieden. "Als het zo doorgaat, dan moeten we alle boeken verbranden die niet overeenstemmen met de geloofsopvatting van de ChristenUnie of de SGP", sprak Peter van Andel namens EB. Ook de PvdA, VVD en CDA waren tegen het voorstel.

Partijen verlaten het debat

Toen SGP en ChristenUnie de argumenten van EB en LEV opzij schoven, besloten die twee partijen de digitale vergadering te verlaten. "Mijn partij wil op geen enkele manier meewerken aan dit ongrondwettelijke voorstel", sprak Van Andel.

SGP'er Krooneman noemde die actie op zijn beurt: "dreigementen, waar de SGP niet naar zal luisteren." Cees Dijkhuizen van het CDA probeerde de boel nog te sussen, en verweet SGP en de ChristenUnie bewust op zoek te zijn naar deze confrontatie met de oppositie. "Dit is niet bevorderlijk voor de sfeer in de raad", was zijn conclusie.

Uiteindelijk werd het voorstel aangehouden en dus niet in stemming gebracht. Volgens Maroeska Veldkamp, van de ChristenUnie, was dit deels omdat de indieners geschrokken waren van de heftige reacties van de oppositiepartijen, en deels omdat de burgemeester had aangegeven dat dit thema niet speelt binnen de gemeente. "Mocht het ooit toch actueel zijn, dan brengen wij het amendement alsnog ter stemming", beloofde zij.