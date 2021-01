Randweg om Twello stapje dichterbij, eind dit jaar definitief besluit

De kans dat Twello een randweg om het dorp krijgt neemt toe. Een nipte meerderheid van de Voorster gemeenteraad wil dat het college gaat onderzoeken of het doortrekken van de randweg, inclusief spoortunnel, mogelijk is binnen een prijskaartje van acht miljoen euro.

Het doortrekken van de randweg is al jaren een heet hangijzer in de gemeente Voorst. Ook dinsdagavond bleek tijdens de raadsvergadering dat de politieke partijen op dit punt allesbehalve eensgezind zijn. Gemeente Belangen (9 zetels) en D66 (1 zetel) stemden voor, de oppositie, met negen zetels, tegen.

Dé oplossing voor het dorp

"Er is een verkeersprobleem in ons dorp", aldus de Johan Homan van Gemeente Belangen. Volgens Homan heeft dat te maken met vrachtverkeer, maar ook met de spoorlijn die het dorp doorkruist. "Het mooie van dit plan is dat dit dé oplossing is, en dat ProRail daar ook voordeel van heeft, dat is mooi meegenomen."

Het Voorster College wil het verkeer via een westelijke randweg met spoortunnel langs het dorp heen gaan leiden, om zo Twello veiliger te maken. Ook is het volgens wethouder Hans van der Sleen gunstig voor bedrijven, die hierdoor beter bereikbaar zouden moeten worden.

Spoorwegovergangen dicht

Onderdeel van het plan voor de randweg is ook dat de huidige spoorwegovergangen in het dorp gaan veranderen. Het idee is om de overweg aan de Denhorstlaan te sluiten, die aan de Stationsstraat alleen nog voor fietsers en wandelaars te gebruiken en op de Molenstraat het vrachtverkeer te weren.

Aanvankelijk was het plan voor de spoorwegovergangen nog veel groter, er zouden ook drie beveiligde overgangen in Klarenbeek en Voorst moeten sluiten. Inwoners van deze dorpen reageerden onlangs zeer bezorgd over deze plannen, waardoor is besloten om dit uit het voorstel te halen.

Drie miljoen extra

Ondanks de aanpassing kan VVD - Liberaal 2000 nog steeds niet leven met het randweg-plan. “Er is geen helderheid over de financiële consequenties van dit plan", aldus Emiel de Weerd. In 2017 dacht het college vijf miljoen uit te geven aan het nieuwe stuk asfalt, in het het nieuwe plan wordt rekening gehouden met acht miljoen.

Raadslid Arend Jansen van Lijst Arend vindt deze investering veel te groot. "Financiële situatie is al enkele jaren zorgelijk. Waarom ga je dan nu zo'n project aan?" Het CDA vindt dat inwoners te weinig zijn betrokken bij de plannen. "Het participatietraject met inwoners ontbreekt volledig", aldus Véronique Groothuis.

In totaal worden de kosten voor de randweg - met als grootste kostenpost de tunnelbak - op 18 tot 20 miljoen geschat. Door de aanpassingen aan spoorwegovergangen houdt het college rekening met een bijdrage van maximaal 10 miljoen van het Rijk.

Meer onderzoek in 2021

Komend jaar wil het college gebruiken om de plannen concreet te maken, en te kijken of het financieel ook echt haalbaar is. "Aan het einde van het jaar komt er een 'go' of 'no go' moment. Als het niks wordt dan is dat zo, maar wij en D66 gaan ervan uit het dan een 'go' wordt", aldus Johan Homan van Gemeente Belangen.

D66, ooit tegenstander van de plannen maar nu voorstander, denkt dat het project de investering waard is. "Het is een moeilijk project, maar het kan mogelijk grote oplossingen bieden. Die kosten komen niet ineens, die spreid je over een lange termijn. En als blijkt dat het niet kan, dan kan het niet", aldus Paul Jonkman.

