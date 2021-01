Rechter moet beslissen: mag Maria weten wie haar vader is?

"De privacy van mijn vader is niet in het geding, het gaat hier om zijn anonimiteit." Een zichtbaar geëmotioneerde Maria spreekt aan het eind van de rechtszaak de rechter zelf nog even toe. Ze wil weten wie haar vader is, maar ziekenhuis Rijnstate wil die gegevens niet verstrekken.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Bewust een bekende donor

Maria werd 23 jaar geleden verwekt met behulp van een spermadonor, bekend als K34. Haar moeder Hedda koos bewust voor een zogenaamde B-donor: een donor die er geen probleem mee had als zijn kinderen vanaf het moment dat zij zestien worden zijn gegevens zouden mogen opvragen. "Daar heb ik bewust voor gekozen, zodat Maria altijd zou kunnen achterhalen wie haar vader is", legt Hedda uit.

Hedda en Maria hebben om privacyredenen gevraagd hun achternaam niet te publiceren. De achternaam is bekend bij de redactie.

Maria heeft daar altijd op gerekend. "Maar toen ik die gegevens opvroeg, kreeg ik plots te horen dat hij geanonimiseerd was." Een wetswijziging in 2004 bleek de oorzaak: die wet regelde dat vanaf dat moment geen enkele donor meer anoniem kon zijn. Elk kind heeft het recht te weten wie zijn vader is, was de gedachte er achter. Maar na het invoeren van die wet, heeft donor K34 zich met terugwerkende kracht laten anonimiseren.

"Dat had niet mogen gebeuren", bepleit Mark de Hek, de advocaat van Maria. "Rijnstate heeft zelf de donoren benaderd, waardoor deze en nog vijf andere donoren zich hebben laten anonimiseren. Dat had Rijnstate nooit mogen doen. Rijnstate is verplicht de afspraak na te komen die met Hedda is gemaakt."

Afweging van belangen

De advocaat van Rijnstate benadrukt dat het geen onwil is, dat de gegevens niet gedeeld worden. "Maar hier moet een afweging gemaakt worden tussen het belang van de vader, die anoniem wil blijven, en het belang van het kind, dat die gegevens wil hebben. Wij kunnen die afweging niet maken, dus het is fijn dat de rechtbank zich daar nu over buigt."

Maria vindt dat haar vader zich nergens druk over hoeft te maken. "Ik zal niet bij hem op de stoep staan, ik zal hem niet benaderen. Ik wil gewoon weten wie mijn vader is, met wie ik DNA deel."

De rechtbank doet over acht weken uitspraak. Hedda hoopt dat ze daarna hoort wie haar vader is. "Dat zou me enorm veel mentale rust geven. Ik ben nu constant bezig met de vraag wie hij is, het kost me enorm veel energie."