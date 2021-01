'Dit is een verdrietige avond', zegt burgemeester Bruls over noodbevel

Na veel geluiden over mogelijke rellen op Plein 1944 kondigde Nijmegen maandag een noodverordening af. Mensen die niets te zoeken hebben in het gebied, worden weggestuurd.

"Nijmegen is een open stad. En het is niet mijn fijnste avond om zo'n besluit te nemen hier in het hart van de stad. Dat geeft mij veel verdriet", zegt de burgemeester op het plein.

Hij stoort zich aan de oproepen op sociale media. "Het is walgelijk op te roepen om te gaan plunderen, mensen lastig te vallen en bezit te vernielen. Daar reageren we gepast op en relzoekers pakken we op."

'Extremistische figuren en hooligans

De burgemeester wil wel een lans breken voor wat hij noemt 'echte demonstranten' en dat werd ook in het Veiligheidsberaad besproken. "Onze indruk is dat de relzoekers geen demonstranten zijn die voor hun vrijheid opkomen, dit zijn mensen die hebben zitten te wachten op een moment als dit: extremistische figuren, hooligans. Dat onderscheid moeten we blijven maken."

Met de maatregelen, zo wordt rondom het centrum flink gecontroleerd en zijn wegen afgezet, hoopt Bruls dat er een grote drempel is opgeworpen.