Defecte accu oorzaak brand in schoolgebouw

Een defecte accu heeft vrijdag de grote brand in een praktijklokaal van het Zone College in Doetinchem veroorzaakt. Hoewel de exacte schadepost nog niet bekend is, heeft het vuur een grote weerslag op medewerkers en leerlingen.

"De schade is aanzienlijk", zegt Marije Bruning namens het Zone College. "Het gaat met name om roet-, rook-, en waterschade. Inmiddels zijn experts gestart met een inventarisatie van de totale kostenpost."

De brand in het schoolgebouw, dat pas een jaar in gebruik is, brak vrijdag aan het einde van de middag uit in een praktijklokaal. Niemand raakte gewond door het vuur en ook de dieren in de school werden in veiligheid gebracht.

De brand heeft veel impact gehad op medewerkers en leerlingen. "Iedereen is enorm geschrokken", zegt Bruning. "We gaan voortvarend aan de slag om met liefde ons mooie schoolgebouw in ere te herstellen."

Vanaf woensdag weer fysieke lessen

Vanaf woensdag worden de fysieke lessen voor eindexamenleerlingen weer opgestart. "Maandag hebben alle leerlingen een online lesdag gehad", zegt Bruning. "Dinsdag is een roostervrije dag. De docenten worden op school opgevangen om te kijken hoe het fysieke onderwijs weer kan worden opgepakt."

De eindexamenleerlingen krijgen tijdens de lockdownperiode les in het naastgelegen mbo-gebouw van de school. Alle leerlingen van de eerste drie leerjaren volgen vanaf woensdag al hun lessen online.

