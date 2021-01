Geen nieuwe coronagevallen in zwaar getroffen woonzorgcentrum

De grote corona-uitbraak bij woonzorgcentrum Nieuw Avondrust in Voorthuizen is onder controle. Tijdens het derde testweekend zijn geen nieuwe besmettingsgevallen opgedoken. "Daarom spreken we nu van een gecontroleerde uitbraak die op z’n retour is. En daar ben ik heel blij mee."

Dat zegt bestuurder Tamara de Kroon van Zorggroep Ena, waar Nieuw Avondrust onder valt. De uitbraak, waarbij het eerste besmettingsgeval op zondag 3 januari werd vastgesteld, heeft in totaal voor 112 besmettingen gezorgd onder personeel en bewoners. Zestien bewoners zijn overleden aan de gevolgen van het virus.

"Een enorme klap", noemt De Kroon dat. "Niemand komt naar een verpleeghuis om daarna nog elders te gaan wonen. Dus we weten als personeel dat overlijdensgevallen erbij horen. Maar dat we ineens zoveel bewoners verliezen, is echt verschrikkelijk. Dat had niemand ooit voor ogen gehouden."

Professionele hulp

Het personeel van Nieuw Avondrust krijgt professionele hulp aangeboden om de afgelopen periode te verwerken. "Er is een coach beschikbaar waar iedereen gebruik van kan maken. Personeel kan haar bellen, een wandeling met haar maken en noem zo maar op."

Nu het coronavirus grotendeels uit het woonzorgcentrum is verdwenen, geldt voor bewoners dat er weer versoepelingen komen. "We houden ons aan het advies van de overheid. Per dag mag er één bezoeker per bewoner komen. Dat was tijdens de uitbraak niet mogelijk."

Ook kunnen bewoners weer naar buiten toe en hoeven ze niet per se in hun kamer te blijven. "Maar dat gaan we wel gefaseerd per afdeling en verdieping doen. Zo beperken we de stromen in huis." Voor één afdeling geldt nog wel isolatie. "We hopen deze week dat we ook daar kunnen versoepelen", legt De Kroon uit.

Al met al is het een hele puzzel. "Er komt zeker wat bij kijken, maar we hebben dit tijdens de eerste lockdown ook op deze manier geregeld. Die ervaringen komen zeker van pas."

'Een hele rare tijd'

De Kroon is blij dat Nieuw Avonrust weer een nieuwe fase ingaat, maar het voelt wel dubbel. "We zeiden vanochtend tijdens het crisisoverleg tegen elkaar: ‘Aan de ene kant ben je blij, tegelijkertijd zijn er nog wel veel verschillende andere emoties die opspelen.’ Het is een heel rare tijd om rouw met elkaar te beleven en mee te maken. Laten we daarom hopen dat het snel voorbij is."

