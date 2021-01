Gelderland Helpt lost echt alles op

De bijzondere alfabet- en leestekenverzameling van Jannie Blom, vorige week te zien in de tv-uitzending, werd gisteren overgedragen. De Vordense was al langere tijd op zoek naar een mooie bestemming voor haar collectie en ondanks berichtgeving in landelijke media was dat nog niet gelukt. Haar verhaal leverde enthousiaste reacties op en de hele verzameling is gisteren in twee auto’s naar Josje Jansen gegaan.

De overdracht van de ordner met de hele geschiedenis van de verzameling. Foto: Eigen foto

Kees van Brenk uit Eck en Wiel blaast de alpenhoorn. De man met wie hij speelde is onlangs overleden en via Gelderland Helpt zocht hij een nieuwe blazer. Vijf geïnteresseerden melden zich. Kees is blij en verbaasd dat het zo snel opgelost is. Hij heeft de afspraken gemaakt om met verschillende mensen gaan spelen.

Anekdotes, VHS banden, vrijwilligers en sigarenbandjes

Ook op het aanbod op www.gelderlandhelpt.nl werd flink gereageerd. Zo werden er nieuwe bestemmingen gevonden voor een VHS-banden verzameling, quiltboeken, schilderspullen en een doos kerstkaarten. En ook aan de oproepen voor bijzondere anekdotes over de dorpsdokter van Dieren en een vraag om oude spulletjes voor de ouderen van het verpleeghuis in Ulft werd de afgelopen week goed gehoor gegeven. En een juf van de huishoudschool in Tiel kan een oud leerling van 50 jaar geleden blij maken met het boek waar ze vroeger uit voor las.

Ook op oudere oproepen blijven reacties binnen komen. Zo meldde zich afgelopen week de vijfde geïnteresseerde voor het besturen van de Zonnebloemauto. Blijven de boeken binnen komen voor de boekenuitleen in Garderen. En komen er elke keer weer sigarenbandjes voor de verzameling van Herman bij.

Foto: De Zonnebloem

Corona 'helpt'

Gelderland helpt krijgt elk jaar meer vragen binnen en elk jaar stijgt ook het percentage oproepen dat wordt opgelost. Vorig jaar werden zo'n 375 van de 500 mensen en organisaties die een beroep deden op het platform ook daadwerkelijk geholpen.

De redactie denkt dat het succes te maken heeft met de naamsbekendheid van het multimediale platform dat in de afgelopen tien jaar sterk gegroeid is, maar mogelijk 'helpt' corona hier ook bij. De Gelderlanders hebben wellicht meer tijd en de redactie hoort ook regelmatig terug dat het in deze tijd toch extra fijn is om een ander te kunnen helpen.

Heeft u nu ook een vraag waarvoor u de hulp van andere Gelderlanders wil inschakelen? Of misschien wel een mooi aanbod waar u provinciegenoten blij mee maakt, schakel dan de hulp in van Gelderland helpt. Zo lang het met gesloten beurs gaat, kan zo ongeveer alles.

Kijk ook eens op www.gelderlandhelpt.nl om te zien wat u kunt doen voor een ander.





Gelderland Helpt is te vinden op:

www.gelderlandhelpt.nl

Facebook

Radio: elke werkdag om 11.40 en 16.20 uur en op zaterdag van 12.00-14.00 uur

TV: elke woensdagavond om 17.30 uur (elk uur herhaald). Gelderland Helpt is een platform van Omroep Gelderland waarbij hulp gevraagd en gegeven wordt. Door middel van radio, tv, internet en social media geeft Gelderland Helpt bekendheid aan de vragen, oproepen of het aanbod van Gelderlanders.