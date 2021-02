'Dit is echt belachelijk', provincie wil natuurbegraafplaatsen op ecoducten

"Door de hype van natuurbegraven gaat kostbaar natuurgebied verloren", zegt de provinciale fractievoorzitter Luuk van der Veer tegen Omroep Gelderland. Dat er straks onder meer op de Veluwe op veel plekken mensen begraven kunnen worden, stoort hem enorm. "Deze gebieden zijn voor dieren en niet voor mensen om er een begraafplaats te maken."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Er is volgens Van der Veer veel te veel grond aangewezen als zijnde mogelijk geschikt voor natuurbegraafplaatsen. In totaal gaat het om 40.000 hectares, zo laat de Provincie Gelderland weten. De locatiekeuze is niet zorgvuldig door de provincie gemaakt, meent Van der Veer. "Dat zelfs ecoducten binnen het zoekgebied vallen is daar een bewijs van. Wie wil daar nu begraven worden? Belachelijk."

Terug naar tekentafel?

Van der Veer vindt dat gedeputeerde Peter Kerris terug naar de tekentafel moet. Maar dat is Kerris niet van plan. Zijn woordvoerder laat weten dat de kaarten die nu op tafel liggen, alleen maar laten zien waar de bodem geschikt is voor natuurbegraven, het betekent niet dat daar ook meteen begraafplaatsen komen.

"Voor alle helderheid: het verkenningsgebied is geen toestemmingsgebied." Om te bepalen of er natuurbegraafplaatsen mogen komen, is verder onderzoek nodig. "Er moet altijd nog getoetst worden op aanwezige natuurwaarden zoals samenhang en migratiemogelijkheden van dieren", zegt ze. Maar Van der Veer begrijpt niet waarom ecoducten als wegen van dieren dan niet meteen van de verkenningskaart geschrapt worden.

Wildrasters om graven

De provincie komt met de nieuwste plannen bovendien haar belofte niet na, stelt de Partij voor de Dieren-voorman. Het gaat dan over de rasters die rondom de menselijke graven zouden komen. In 2018 beloofde toenmalig gedeputeerde Josan Meijers meerdere keren dat die er niet zouden komen, nu mag het toch. 'Zwijnwerende hekken' van maximaal 1 meter 20 hoog, zo worden ze genoemd in de provincieplannen.

"De provincie streeft naar zo weinig mogelijk rasters op de Veluwe. Toch is het maatschappelijk niet gewenst om een natuurbegraafplaats te exploiteren met het risico op graafactiviteiten van de wilde zwijnen", geeft de provinciewoordvoerder als reden. "Daarom staat in de verordening dat alleen voor dat doel een “bouwwerk” opgericht mag worden: zwijnen weren en er voor zorgen dat alle overige dieren de oversteek van een natuurbegraafplaats kunnen maken."