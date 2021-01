Oud boek pronkstuk bij jubileum Huis Bergh

“Het is een manuscript vol verhalen over de hertogdommen die rondom ’s-Heerenberg lagen”, aldus Brouwer over het bijzondere collectiestuk. “Voor zover bekend is dit het oudste geschiedenisboek van Gelderland.” Het boek bevat een oude kroniek over het Hertogdom Gelre, de voorloper van de provincie Gelderland. “Door verhalen en historische gebeurtenissen die benoemd worden in de kroniek wordt aangenomen dat het stamt uit 1458 of 1459”, vertelt Brouwer, die aangeeft dat de tekst is geschreven voor de heren van Bergh. Het manuscript staat centraal tijdens de tentoonstelling ter ere van 75-jarig bestaan van de stichting. Afhankelijk van de coronamaatregelen is deze vanaf 21 augustus voor het publiek te zien.



Kasteel Huis Bergh heeft het sinds de uitbraak van het coronavirus lastig. Eerder werd al bekend dat de toeristische trekpleister in Montferland in het hoogseizoen tienduizend bezoekers minder trok dan voorgaande jaren. Ook de verscherpte lockdown, die sinds december geldt, bemoeilijkt de situatie voor het kasteel. “Het is heel vervelend. We doen zoveel mogelijk beroep op de noodpakketten vanuit de overheid”, zegt Brouwer, die benadrukt dat de organisatie niet op omvallen staat. “Tijdens de tentoonstelling in augustus zijn we er zeker nog.”





