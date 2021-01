Jorik (24) wil Nederland veroveren met gezonde pannenkoeken

De gezonde pannenkoek werd bedacht als schoolproject. Jorik rondde in september zijn studie voedingsmiddelentechnologie in Velp af. Tijdens zijn studie ontdekte hij dat maar zestien procent van de Nederlandse volwassenen de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid groenten eet. Bij kinderen ligt dit percentage nog lager.

Hoe kun je kinderen gezond laten eten? Door iets dat ze lekker vinden gezond te maken, dacht Jorik. Dat idee resulteerde in Panggies. De naam is een samenstelling van pancakes en veggies, oftewel: pannenkoeken en groenten. Na het schoolproject startte Jorik zijn bedrijf.

De pannenkoekenmixen van Panggies. Foto: Omroep Gelderland

Via zijn website verkoopt hij drie soorten mixen: 't Lievelingetje met pompoen, rode biet en wortel, de Groen'teboer met spinazie, broccoli en wortel, en De Hollandse Mix met wortel, boerenkool en ui. Elke mix bevat tot 430 gram groente per verpakking.

Voedselverspilling tegengaan

"We komen er steeds meer achter hoe belangrijk vezels en groente in je voedsel zijn", zegt Jorik. Ook wil hij met zijn groentepannenkoek voedselverspilling tegengaan. "Normaal is groente beperkt houdbaar. Maar hier worden de groenten meteen verwerkt en zijn dus langer te bewaren."

De groentepannenkoeken hebben een vrolijke kleur. Foto: Omroep Gelderland

Dat verklaart misschien het succes dat de startup binnen enkele weken behaalde. De ondernemer kan zijn bestellingen nog maar net aan. "Mijn voorraad is op. Ik moet als een gek verder produceren."

Dat produceren doet hij in Zutphen, waar hij van zijn oom een pand mag gebruiken. "Ik doe alles met de hand", aldus de jonge ondernemer. "Ik heb het hele weekend tot laat doorgewerkt."

Concurrentie

Joriks doel is dat zijn Panggies straks in heel Nederland verkrijgbaar zijn. "Ik word al benaderd door ondernemers", vertelt Jorik. Ook wil hij producten aan de lijn toevoegen. Maar wat? Daar laat hij niks over los. "De voedselindustrie is erg concurrentiegevoelig."

