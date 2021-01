Cliniclowns werken vanuit huis om ook nu kinderen te laten lachen

Belle uit Brummen en CliniClown Pom kennen elkaar al een jaar of drie. In het Amalia kinderziekenhuis in Nijmegen werd Belle af en toe weer kind in plaats van patiënt als de clowns haar bezochten. "Als Tip en Pom naar het ziekenhuis kwamen dan wist ik niet dat ik leukemie had, dat was ik helemaal vergeten'', aldus de zevenjarige. Ze schatert het uit als één van de clowns op de grond valt.

Magisch om te zien

Moeder Sietske: ''Het lijkt wel alsof ze echt in één keer vergeet zat ze zich echt heel vreselijk verdrietig heeft gevoeld. Dat is gewoon geheeld en dat is magisch om te zien.'' De clowns Tip en Pom zijn na al die jaren de favoriete clowns van haar dochter. Die doen hun werk op het moment vooral online.

"Ik ga even met Belle bellen" zegt Ellen die bij de kinderen beter bekend is als clown Pom. Met wat attributen zit ze in haar 'pipowagen' in Vorden. Via de videoverbinding krijgen de zieke kinderen een kijkje in haar 'huis'.

Voorlezen en ClownsFM

Elke werkdag zijn er CliniClowns online op de speciale CliniClown-app. Naast 1-op-1 videobellen met de clowns, kunnen kinderen filmpjes bekijken. Elke doordeweekse dag is er 's middags een interactieve liveshow, 's avonds worden verhalen voorgelezen en de dag wordt afgesloten met ClownsFM met echte clowns-dj’s.

"Als ik zie bij een kind dat er een twinkeling in de ogen komt, dan word ik heel blij. Als je de kracht even weer bij iemand naar boven mag halen. Die sprankeling, dat gun ik iedereen", aldus clown Ellen ter Braak uit Drempt.

Een onderonsje tussen Belle en Ellen (clown Pom) Foto: CliniClowns

Vrijwel meteen na het afronden van haar opleiding dramatherapie, meldde de 43-jarige Ellen zich aan bij CliniClowns. Daar vonden ze haar nog iets te jong. “Je moet hiervoor nu eenmaal stevig in je schoenen staan”, weet ze nu. Na zeven jaar werken als dramadocent en een aantal clownscursussen, deed ze opnieuw auditie. Met succes dit keer: Ellen kreeg haar droombaan en werd elf jaar geleden de ondeugende CliniClown Pom.

"Elke dag weer zie ik het positieve effect van ons werk. Dat gun ik nog veel meer kinderen. Voor elk ziek kind een CliniClown, wat zou dat mooi zijn!” Ellen hoopt dan ook dat nog veel meer mensen de CliniClowns gaan steunen.

Niet alleen voor kinderen, ook voor mensen met dementie

Kijk hier de special van Gelderland helpt over de CliniClowns (vanavond ook op tv vanaf 17.30, elk uur herhaald). Met het verhaal van Belle en Ellen, maar ook over de avondbezoeken aan ziekenhuis Rijnstate in Arnhem en een optreden bij verpleeghuis Heemhof in Apeldoorn.

