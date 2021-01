NEC wint ondanks zwakke tweede helft in Eindhoven

Thomas Beekman stond voor het eerst in de basis en liet zich direct gelden. Maar het was Jonathan Okita die de hoofdrol op eiste. Hij kwam naar binnen toe en haalde uit met links: 0-1.

Foto: Broer van den Boom

Daarna was het spel van NEC wervelend en waren er diverse kansen op de 0-2. Jordy Bruijn was dichtbij na goed werk van Bart van Rooij. En Beekman probeerde het met een spectaculaire omhaal en had ook bijna succes met een kopbal. Eindhoven was één keer gevaarlijk in de counter. Vlak voor rust kon Okita vanaf eigen helft doorlopen, maar hij stuitte op doelman Swinkels.

NEC komt goed weg

Na rust was het stukken minder van Nijmeegse zijde. Eindhoven voerde de druk op en had via Peijenburg een grote kans. En ook Sleegers en Van der Sande waren gevaarlijk. NEC stelde daar niets meer tegenover. Doelman Alblas voorkwam de 1-1 van Botermans en tikte even later een bal tegen de lat. De Nijmegenaren kwamen heel goed weg.

NEC-middenvelder Jordy Bruijn Foto: Omroep Gelderland

Met Edgar Barreto als invaller probeerde trainer Rogier Meijer wat meer rust in het spel te krijgen. Eindhoven maakte wat overtredingen en de spelers ruzieden de tegenstander en de scheidsrechter. Daardoor raakte de thuisploeg uit het ritme. NEC bracht ook niks meer. In de slotminuut ging het nog bijna mis voor de Nijmegenaren.