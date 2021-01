Winterswijk wijst twee villa’s aan als monument

“Het behoud van deze villa’s is van groot belang voor Winterswijk”, vindt wethouder Henk Jan Tannemaat. “Ze houden de historie van ons dorp, voor én na de Tweede Wereldoorlog, zichtbaar.” Zo ziet de gemeente de villa ‘Hestia’ als het eerste gemeentelijke monument met een naoorlogse architectuur. Hoewel het pand rond 1900 is gebouwd, is het na de oorlog door architect Arnold Hendrik Esseveld omgeturnd in een naoorlogse villa in de stijl van de Delftse school.



De andere villa, genaamd ‘Parnassia’, is volgens de gemeente een typische villa uit de beginjaren van de twintigste eeuw. Het gebouw wordt gezien als sprekend voorbeeld van de welvaart die de textielindustrie vanaf de late negentiende eeuw met zich meebracht. “Villa ‘Parnassia’ is een typisch voorbeeld van huisvesting voor de nieuwe middenklasse die toen in Winterswijk ontstond”, aldus de gemeente in een persbericht.





