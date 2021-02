Pieter Derks: 'Het podium is een veilige plek'

Pieter noemt school een onveilige omgeving. Hij kon makkelijk leren en werd als studiebol en teruggetrokken jongen een doelwit. "Het is een soort jungle met allemaal groepjes kinderen die het op je gemunt hebben. Kinderen kunnen heel hard, heel gemeen zijn." De cabaretier vertelt over zijn leven in het programma 'Op Weg naar Wijsheid'. Samen met presentator Klaas Drupsteen loopt hij een etappe van de pelgrimsroute de Walk of Wisdom.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Cabaretier en columnist Pieter Derks (1984) is geboren in Wijchen en groeide op in Beuningen. Hij begon op de basisschool met optreden voor klasgenootjes en ging na de middelbare school naar de Koningstheaterakademie in Den Bosch omdat hij toen zeker wist dat hij cabaretier wilde worden. Na het winnen van de publieksprijs op het Amsterdams Kleinkunst Festival in 2005, maakte hij zijn eerste voorstelling ‘Dat zal je nog verbazen’. Daarna volgde ongeveer eens in de twee jaar een nieuwe voorstelling. Van 2012 tot 2014 vatte hij wekelijks het nieuws samen in De Wereld Draait Door. Sinds 2014 is hij iedere woensdag te horen als columnist bij De Nieuws BV op Radio 1. Hij maakt daarnaast columns op verzoek. Als de theaters weer opengaan vervolgt hij zijn tournee met de voorstelling 'Voor wat het waard is'. Pieter is getrouwd en heeft een zoon en twee dochters. Hij woont in Nijmegen.

Cabaret als uitlaatklep

Het spelen is én was voor de geboren Wijchenaar een uitlaatklep. Een lastige schoolweek kon hij verwerken tijdens het toneeluurtje op vrijdagmiddag. En nu, vele voorstellingen later, is het podium nog steeds de plek waar hij zich het meeste thuis voelt. "Het is mijn decor, mijn muziek, ik kan alles zelf bepalen, zeggen wat ik wil en hoe ik 't wil. En dat ruimt echt op!"

Het theater is voor Pieter een heel vrije plek die hij nodig heeft: "Na een optreden ben ik in balans, zit ik lekker in mijn vel en heb ik ook meer rust om met de kids dingen te doen." Dat hij een piekeraar is die niet alleen heel druk is met zijn voorstelling geeft hij eerlijk toe. "Ik kan best wel zwaar op de hand zijn, serieus zijn in het dagelijks leven. Lang met dingen rondlopen. En dan helpt humor om te relativeren."

'Het leven snappen is saai'

Eigenlijk voelt de cabaretier zich nog altijd een beetje het jochie van toen: "Ik ben nog steeds niet haantje de voorste, die achtjarige, timide jongen van toen ben ik nog steeds wel." En misschien juist wel daarom ervaart hij ouder worden als iets heel prettigs: "Ik word er zekerder van, van al die ervaringen, alles wat je ziet en meemaakt."

Op de vraag of hij het leven zelf snapt zegt Pieter: "Nee, ik snap het leven nog steeds niet. Lijkt me ook heel saai om het leven te snappen eigenlijk. Het totaal ongrijpbare van een heldere sterrenhemel, je realiseren dat je nooit zult weten wat zich daar allemaal afspeelt. Dat vind ik heel leuk."

Klaas en Pieter tijdens een filosofische praatpauze Foto: Omroep Gelderland

'Op je bek gaan en ontdekken'

Hij begon dus als achtjarige, wilde als kind al cabaretier en 'graag grappig worden'. Inspiratie vond hij bij komieken als André van Duin en Herman Finkers, en Youp van 't Hek die 'al die burgerlijkheid belachelijk maakte'. Hij heeft ze nog steeds de schriftjes met liedjes en verhalen uit zijn prille beginjaren. Vaak nam hij teksten van zijn idolen over, maar al snel begon hij zijn eigen verhalen te schrijven.

"En dan moet je gaan optreden, gaan spelen, het uitproberen. Op je bek gaan en ontdekken wat wel en wat niet werkt." Hij schrijft al zijn teksten zelf: "hoe je op het podium staat, hoe je het brengt, moet kloppen met wie je bent. Je kunt je niet verschuilen, het is helemaal van jou. Als het misgaat voelt het als een persoonlijke nederlaag." Bij het schrijven van iedere nieuwe voorstelling moet Pieter zichzelf opnieuw uitvinden en denkt hij ondanks zijn ervaring toch iedere keer dat hij het niet meer kan. "Het blijft zoeken, maar het komt toch altijd goed."

Lange neus naar pesters?

En of hij als geslaagd cabaretier zoveel jaren later nog een lange neus naar zijn pesters wil maken? "Ik probeer daar boven te staan, maar soms is die gedachte er wel eens." Zijn debuut maakte hij dus voor zijn klasgenoten, vandaar wellicht zijn citaat voor in het wijze spreukenboek van de presentator: 'Begin gewoon ergens'.

Meer over Pieter Derks in 'Op weg naar wijsheid', zondag 28 februari om 17.20 uur of nu in onderstaande video.