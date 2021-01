Kwart minder toeristen in Gelderland door corona

In 2020 verbleven 23 procent minder toeristen in Gelderland dan het jaar ervoor. Een goede zomer met meer bezoekers en meer overnachtingen kon de rest van het jaar niet goedmaken.

Volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek verbleven er ruim 3,3 miljoen gasten in onze provincie. Samen waren ze goed voor ongeveer 11,3 miljoen overnachtingen in de verschillende Gelderse accommodaties. Dat zijn er ruim 1,7 miljoen minder dan in 2019. Volgens het bureau Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen is de daling het gevolg van de coronacrisis.

Langer verblijf

De verblijfsduur in Gelderland steeg wel. Met ongeveer 13 procent naar 3,4 nachten per persoon per verblijf. Directeur van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen Herre Dijkema constateert dat relatief veel Nederlanders hun zomervakantie doorgebracht hebben in eigen land. En ook veel in het Rijk van Nijmegen, de regio Arnhem of op de Veluwe: "Aangezien de zomervakantie voor de meeste mensen ook de langste vakantie is, hebben mensen gemiddeld gezien dus meer tijd doorgebracht in onze regio’s.”

70 procent wil op vakantie

Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) presenteert deze maandag de eerste cijfers van de Vakantie Sentiment Monitor 2021. Daaruit blijkt onder meer dat zeven op de tien Nederlanders op vakantie wil dit jaar. Maar minder dan 20% heeft ook daadwerkelijk geboekt. Herre Dijkema hierover: “Iedereen hoopt natuurlijk op vakantie te kunnen in de zomer, maar houdt ook rekening met andere scenario’s: dat verklaart dit lage percentage."

