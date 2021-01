Onrust tijdens avondklok: ME in Apeldoorn, aanhoudingen in Arnhem

In Apeldoorn verzamelden jongeren zich in de buurt van een rotonde aan de Laan van Maten. Via social media werd opgeroepen om daar rond 21.00 uur te verzamelen. Op dat moment ging de avondklok in en mogen mensen alleen met een geldige reden op straat zijn.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

De politie kwam volgens een correspondent al snel in actie om de protestactie te beëindigen. Daarbij werd ook de ME ingezet, maar die hoefden geen charges uit te voeren.

Jongeren gooiden in Apeldoorn met zwaar vuurwerk. Ook is geprobeerd een bouwkeet in brand te steken.

Veel politie op de been in Apeldoorn. Foto: Luciano de Graaf

Bekeuringen in Arnhem

In de Gelderse hoofdstad concentreerde de onrust zich rond winkelcentrum Presikhaaf. Ook daar werd zwaar illegaal vuurwerk afgestoken. Nadat de avondklok in was gegaan, werd het volgens een correspondent wat rustiger.

Een aanhouding in Arnhem Foto: Persbureau Heitink

In beide steden zijn bekeuringen uitgedeeld. In Arnhem werden ook meerdere aanhoudingen verricht.

Onrustig

Ook in andere delen van het land heerste een gespannen sfeer, meldt de NOS. Zo kwamen onder meer uit Venlo, Tilburg, Enschede en Den Haag berichten over ongeregeldheden. Eerder op de dag liepen demonstraties in Amsterdam en Eindhoven al uit de hand.