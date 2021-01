Oud voetbalveld is nu een prijswinnend park voor jong en oud

"Er is van alles aangelegd. Er is een tiny forest, een voedselbosje, een basketbalveld, er komen bijenkassen te staan, er is een trapveldje en een crossbaantje. Er is voor ieder wat wils", vertelt Bennie Bruggink, voorzitter van Heurns Belang.

Bekijk de tv-reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Het dorpsbelang is de drijvende motor achter het plan om een oud voetbalveld op de hoek van de Varsseveldseweg-Linderdijk in De Heurne opnieuw in te richten. Met dat plan is nu zelfs een prijs gewonnen, de Kern met Pit, een initiatief van de KNHM Foundation in Arnhem.

Kleine kern

"We hadden niet verwacht de prijs te winnen", zegt Bennie. "We stonden genomineerd, maar er was behoorlijk veel concurrentie. We zijn een kleine kern met zo'n 1200 inwoners. Omdat ook het publiek kan stemmen dachten we dat we geen kans zouden maken tegen bijvoorbeeld een grote plaats met meer inwoners, zoals Elst."

Maar ze wonnen toch. "Ik ben heel trots dat we gewonnen hebben", vertelt Alieke Ormel. Zij is één van de leden van het kinderbestuur van Heurns Belang. "We dachten dat Elst zou winnen, maar niet dus."

Verbinding

Alieke en de andere kinderen van het bestuur zijn volgens Bruggink met opzet heel nauw bij de ontwikkeling van het Heurns Veld betrokken geweest. "We willen hier oud en jong met elkaar verbinden. Maar we willen ook de kinderen betrekken in het bestuur zodat in de toekomst de jeugd het vrijwilligerswerk oppakt en we willen nieuwe bestuursleden voor de plaatselijke verenigingen kweken."

De kinderen uit De Heurne gaan in ieder geval veel gebruik maken van het park. Ze krijgen er natuurlessen, maar er kunnen ook lessen in andere vakken gegeven worden.

Gouden Pit

De regionale Kern met Pit prijs levert De Heurne een geldbedrag van 1500 euro op, naast de 1000 die ze al kregen nadat ze zich hebben aangemeld. Er is ook ondersteuning van experts om de plannen te realiseren. In De Heurne zijn ze ook blij met plaatselijke ondernemers die belangeloos werk hebben gedaan in het park.

Als Gelderse winnaar doet het Heurns Veld ook mee met de landelijke wedstrijd voor de Gouden Pit. Wanneer die gaat plaatsvinden is nog onbekend.