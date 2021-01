Arda (11) krijgt in het weekend les: 'Ik zie het niet echt als school'

De 11-jarige Arda Satir gaat een paar minuten voor één uur al enthousiast voor zijn laptop zitten. Zijn gastles begint, en vandaag gaat dat over Musis & Stadstheater Arnhem. "Ik weet dat het een soort kleine bioscoop is, en dat er toneelstukken gespeeld worden", zegt hij. "Maar meer weet ik er nog niet vanaf, dus dat ga ik vandaag leren."

Arda is één van de 24 leerlingen die aan het eerste jaar van het Leuk om te Leren-project deelnemen. "Al onze deelnemers zijn tussen de 10 en 14 jaar oud, en komen van scholen die vallen onder het onderwijsachterstandenbeleid van de gemeente Arnhem", legt projectleider Anky van Alst uit. "Wij geven geen taal- of rekenlessen, maar verzorgen gastlessen vanuit het bedrijfsleven. Zo kunnen de leerlingen zien wat ze met hun talenten voor verschillende beroepen zouden kunnen uitoefenen."

Bekijk de tv-reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Een week geleden werd de gastles van Arda verzorgd door een bankmedewerker. "Die liet ons bijvoorbeeld uitzoeken welke van de drie telefoontjes een fraudeur was", vertelt Arda. "Ik wist daar al heel veel van, want daar heb ik me al in verdiept."

Les achter de laptop

De praktische opdrachten zijn een vast onderdeel van de gastlessen. "Zeker nu in coronatijd is dat belangrijk", vertelt Van Alst. "Normaal gesproken zouden we natuurlijk op locatie langsgaan, bij Burgers' Zoo of zoals vandaag in het Stadstheater, maar dat kan allemaal niet. Dus geven we de lessen via de laptop. Maar dan moeten we de leerlingen wel betrokken houden, door ze wat opdrachten te geven."

De twee groepen van twaalf leerlingen krijgen vandaag bijvoorbeeld de taak om een gezicht op papier in te kleuren. "Zoals een grimeur dat ook in het theater doet", vertelt gastdocent Rosalinde Hauwert. Ze legt uit dat er allerlei verschillende mensen werken in het theater en de concertzaal. "We hebben bijvoorbeeld iemand die de artiesten regelt, conciërges, regisseurs en dus grimeurs."

Ook goed voor sociale contacten

Suzan Satir, de moeder van Arda, is blij met de weekendschool. "Arda heeft een hele brede interesse, en ik merk dat deze school daar goed bij aansluit. En het helpt hem ook nog eens om meer contact met leeftijdgenoten te hebben, want dat lukte eerder niet altijd even goed. Dus dit is dubbele winst."

Het traject, dat drie jaar duurt, bestaat inmiddels ruim vijftien jaar. "We zien dat leerlingen beter voorbereid zijn op hun tijd op het voortgezet onderwijs", zegt Van Alst. "De effecten zijn erg positief."

Ondertussen is de les van Arda al ver gevorderd. "Ik zie het niet echt als school", zegt hij nog. "Het is vooral iets leuks om op zondagmiddag te doen."