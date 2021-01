Bevrijdingsmonument Wageningen mikpunt van protest: 'Wrang dat het hier gebeurt'

Het Nationaal Bevrijdingsmonument werd in 1951 geplaatst in Wageningen ter nagedachtenis aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Niet toevallig staat het beeld op het plein voor Hotel De Wereld, waar in mei 1945 onderhandelingen plaatsvonden die ertoe leidden dat de Duitsers de capitulatie tekenden.

Stil protest

De inpakactie zou een stille protestactie zijn tegen de avondklok en de inperking van vrijheden. Ook vanuit onder meer Apeldoorn, Barneveld en Vaassen komen berichten van ingepakte beelden. Wie erachter zitten, is niet duidelijk.

"Ik snap zo'n actie niet zo goed", zegt een man die over het plein in Wageningen loopt. "Ik ben het er niet mee eens. Wat we nu doormaken kun je niet vergelijken met wat we in de oorlogsjaren hebben meegemaakt."

"Ik zou het niet doen", zegt een vrouw. "Maar ik heb liever zo'n actie dan vijfhonderd mensen die op de Dam gaan demonstreren, terwijl wij allemaal netjes thuisblijven. Vanmorgen rond 04.30 uur hoorde ik in de buurt hoe twee vuurpijlen werden afgestoken. Dat vond ik eigenlijk wel ludiek, om onze vrijheid te vieren", zegt ze.

Gemeente ingelicht

De politie bevestigt dat het 's avonds melding kreeg van het ingepakte vrijheidsmonument. Agenten zijn poolshoogte gaan nemen en hebben vervolgens de gemeente Wageningen op de hoogte gebracht. Medewerkers zijn daarna naar het 5 Mei Plein gegaan en hebben Blote Jan weer ontdaan van zijn onvrijwillige zwarte 'jas'.

Manager Hans Hooft van Hotel De Wereld kan ergens wel begrijpen dat iemand Blote Jan heeft ingepakt. "Dat het net hier gebeurt is wat wrang, maar het is wat het is. Mensen uiten het op deze manier op ludieke wijze. Ik probeer het vooral positief te bekijken: dit biedt ook weer kansen om zo'n standbeeld officieel te bevrijden, hè?"