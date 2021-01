Blessures De Graafschap vallen waarschijnlijk toch mee

De medische mensen van De Graafschap lieten na afloop van de eclatante zege bij Volendam weten dat de blessures op het eerste oog niet heel ernstig zijn. Trainer Snoei was voorzichtig. "Ik ben geen dokter, maar ik denk niet dat het er heel goed uitziet. Dat is wat mij bereikt. Aan de andere kant zie ik hier Ralf alweer naar boven lopen om de media te woord te staan. De vorige keer was hij ook snel terug."

Scan

Seuntjens viel uit met een enkelblessure. "Het kunstgras is hier echt waardeloos", fulmineerde Snoei over de ondergrond van FC Volendam. "Hij bleef hangen met de punt van zijn schoen. De overtreding op Dekker was gemeen. Morgen hebben ze allebei een scan. Laten we hopen dat het meevalt."

Lijn

Snoei kon uitermate tevreden zijn over het spel van De Graafschap. "We zijn op de goede weg. Er zit muziek in zoals we de laatste weken spelen. Hoe we ook uit de kleedkamer komen na rust dat is uitstekend. Met een goede goal van Opoku die nog wel meer moet brengen bij De Graafschap. Maar ik zie steeds meer dat er lijn komt in ons spel."

Neghli maakte zijn eerste goal. "Heel leuk, iedereen van de jeugdopleiding leeft ook mee. Hij had ook al wat kansjes gehad in andere invalbeurten en nu heeft hij ook eindelijk zijn doelpunt te pakken', constateerde Snoei.