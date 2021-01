De Graafschap boekt knappe en ruime zege bij FC Volendam

De Graafschap begon met Tutuarima in de basis, die terugkeerde na een lichte blessure. Onder prima, maar koude omstandigheden aan De Dijk in Volendam had de club uit Doetinchem maar één opdracht. De race om de promotieplaatsen is spannend en De Graafschap was na de zeges van de concurrentie alleen gebaat bij een zege.

FC Volendam opende iets sterker. Al in de tweede minuut raakte De Graafschap Rick Dekker kwijt met een knieblessure. De middenvelder werd hard geraakt. Jesse Schuurman moest zich razendsnel klaarmaken voor een lange invalbeurt. De vrije trap die het gevolg was voor Volendam werd door Rody de Boer net over de lat getikt.

Uitstekende aanval

Vervolgens kwam De Graafschap steeds beter in de wedstrijd. Een uitstekende aanval, opgezet door Jasper van Heertum, kwam terecht bij Ralf Seuntjens die balvast was. De spits vond Tutuarima op links. De back zette voor en de meegeslopen Van Heertum knikte bekeken raak (0-1).

De Graafschap tankte met die goal vertrouwen. Er kwam meer lijn in het spel. Seuntjens kreeg randje zestien een kans op 0-2, maar Roggeveen redde nu wel. Even later raakte de ploeg van Snoei zijn aanvoerder ook nog kwijt. Op het kwalitatief slechte kunstgras klapte de enkel van de Brabander dubbel. Seuntens kon niet verder en Opoku kwam als zijn vervanger.

Opoku

Met de 1-0 ruststand ging De Graafschap na rust direct op zoek naar meer en dat had succes. Een diepe bal van Julian Lelieveld bereikte Opoku die hard uithaalde voor de 0-2. De ontlading was groot in het Doetinchemse kamp. De Graafschap bleef scherp en geconcentreerd en speelde bij vlagen ook prima voetbal in Volendam dat op De Vijverberg nog met 5-2 had gewonnen.

Eerste goal Neghli

Toen Van Heertum zelfs 0-3 maakte, leek niets de derde zege op rij meer in de weg te staan. Het was voor de verdediger de tweede goal en zijn vierde van deze competitie. Twee minuten later deed Kaars namens Volendam toch weer iets terug. Maar de spanning kwam niet terug in de wedstrijd. Snoei voerde een dubbele wissel door en dat sorteerde effect. Van Mieghem soleerde knap door de defensie, legde op de achterlijn terug op invaller Neghli en die tekende met een simpele intikker voor zijn eerste goal en de beslissende 4-1.

Zie ook: TERUGLEZEN | De Graafschap boekt in Volendam derde overwinning op een rij