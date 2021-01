Ruiten ingegooid bij bowlingclub in nood: 'Ik sta hier echt versteld van'

In het holst van de nacht kreeg Devrim Güven een telefoontje van de politie. Onbekenden hadden bakstenen tegen de buitenkant van het bowlingcentrum gegooid en er waren kleine beschadigingen te zien. "Toen ze me belden, dacht ik: oh, wat jammer. Nou, dan rijd ik in de middag wel even langs om te kijken hoe het er uitziet", zegt Güven nu.

Vijf ruiten kapot

Niet veel later volgde een tweede telefoontje. Zijn bedrijfsleider, die dichter bij De Wanmolen woont, was zelf gaan kijken en legde via FaceTime contact met zijn baas, om te laten zien wat de werkelijk aangerichte schade was. Van kleine beschadigingen was geen sprake, wel van grote sterren in vijf ruiten aan de zijkant. In glas van een halve centimeter dik zijn enorme beschadigingen aangebracht en in een andere ruit zit een gapend gat.

"We hebben echt geen idee wie dit gedaan heeft en waarom", verzucht bedrijfsleider Jesper Jonkheid. "Het moet bewust gebeurd zijn. We hopen dat iemand iets heeft gezien en dat diegene informatie heeft waar de politie iets mee kan."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Boos en teleurgesteld

Eigenaar Güven zegt dat de overbuurman in de nacht nog met een knuppel naar buiten is gegaan. Die dacht dat er bij hem ingebroken werd, maar de bowling tegenover hem bleek het doelwit van al het lawaai. Güven is boos, teleurgesteld en zit vol onbegrip. "Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik sta er echt versteld van. Dit was niet iemand die in zijn eentje te werk is gegaan, denk ik. Vijf dubbele ramen, die allemaal op dezelfde hoogte zijn ingegooid."

In de dertien jaar die Güven nu aan het roer staat bij De Wanmolen maakte hij dit naar eigen zeggen niet eerder mee. "Maar kijk eens naar de ravage die er nu is. Kapotte ramen, bakstenen die binnen liggen. En dat in een tijd dat het toch al heel moeilijk is, allemaal."

Onzekere toekomst

De Wanmolen heeft het zwaar. Niet alleen zit de bowling al maanden dicht, ook is de toekomst hoogst onzeker. De gemeente Overbetuwe constateerde eerder dat de bowling en het aangrenzende party- en vergadercentrum in een verouderd pand zitten en dat er een nieuw pand moet verrijzen. Güven tekent sindsdien contracten voor één à twee jaar als uitbater van het bowlingcentrum en durft geen investeringen te doen voor de lange termijn. Hij weet immers niet wanneer het einde daar is.

Het geld dat er was voor investeringen elders, in Elst of in Arnhem-Zuid zoals Güven voor ogen had, raakt op door de coronacrisis. Er komt geen cent binnen van mensen die een avondje komen bowlen en de handreiking van de overheid is niet voldoende. De vernielde ramen zijn wat dat aangaat een klap die er 'ook nog wel bij kon'. "Zoals nu heb ik me nog nooit gevoeld", zegt de eigenaar. "Ik ga hier aan onderdoor."