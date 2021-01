Voetballen bij NEC en studeren valt prima te combineren voor Dirk Proper

Dirk Proper is sinds enkele weken terug in de basis bij NEC. Het 18-jarige talent kan dat prima combineren met zijn studie Psychologie.

"Ik ga gewoon door. Ik ben nog bezig met een aantal vakken van het eerste jaar met een aantal tweedejaars vakken. Alles gaat online, we mogen ook niet naar de uni komen. Maar dat komt voor mij eigenlijk alleen maar mooi uit. Want nu kan ik alles om de trainingen heen plannen."

Met zijn carrière gaat het ook weer crescendo. "Ik ben blij dat ik weer in de basis mag beginnen. Ik merk dat ik er steeds beter in kom. Ik kan het spel op gang houden, maar ik wil zelf ook nog beslissender zijn en meer in het spel betrokken worden. Ik wil nog meer betekenen voor het team."

De bekerzege op Fortuna geeft echt een impuls. "De sfeer is goed en we willen dit nu doorzetten tegen Eindhoven. Als we die energie van tegen Fortuna erin leggen, winnen we van heel veel ploegen. Eindhoven kan er nog bij komen, dus het zou mooi zijn als we deze winnen."