'Hier is totaal niet over nagedacht', zorgmedewerkers zitten zonder oppas door avondklok

Wendy, gehandicaptenzorg: ‘Ik heb een verklaring nodig’

Wendy van den Hoek uit Barneveld werkt in de gehandicaptenzorg. Ze heeft een onregelmatig rooster en draait meerdere avonddiensten per week. Haar man is internationaal chauffeur en is veel van huis. Samen hebben ze een dochter van 7 en een zoon van 11.

"Dit is heel lastig. Ik zit met de handen in het haar", zegt Wendy. "De kinderen moeten nu bij mijn vader en moeder blijven slapen, maar mijn zoon heeft autisme en adhd. Hij heeft regelmaat nodig. Ik sta volledig achter de coronamaatregelen, maar hier is totaal niet over nagedacht.”"

Wendy aan het werk in de zorg. Foto: Omroep Gelderland

Wendy nam donderdag contact op met de Rijksoverheid, maar werd doorgestuurd naar het RIVM. Het RIVM verwees haar door naar de gemeente, omdat die een noodopvang zou hebben. "Ik word van het kastje naar de muur gestuurd. De gemeente Barneveld hééft geen noodopvang. Ik heb een verklaring nodig voor mijn oppas, dat mijn man en ik een vitaal beroep hebben. Dat moet vanuit de Rijksoverheid komen", zegt ze beslist.

Esther, thuiszorg: ‘Tegen invallen zeg ik nu nee’

Esther Krijgsman uit Arnhem werkt in de thuiszorg. Ze draait elke maandag een avonddienst en haar man werkt in het buitenland. Samen hebben ze een dochter van 5.

"Mijn dochter moet nu verplicht logeren bij opa en oma", legt Esther uit. "Dat betekent niet alleen een tandenborstel inpakken, maar ook al het schoolwerk. Ik zadel mijn ouders op met huiswerk, online lessen en de contactmomenten met leraren." Krijgsman krijgt regelmatig oproepen van haar werk om in de avonduren in te vallen, maar daar zegt ze nu nee tegen.

Afbeelding ter illustratie. Foto: Andrea Piacquadio via Pexels

Ze nam dinsdag contact op met de gemeente, nog voordat de avondklok werd doorgevoerd, om haar zorgen te uiten. In Arnhem is wél noodopvang beschikbaar, maar alleen onder schooltijd. “Ik kreeg een standaard reactie met verwijzing naar Rijksoverheid.nl dat een oppas geen uitzondering krijgt. Ik snap als geen ander dat we iets moeten. Maar vorig jaar kreeg je applaus als medewerker in de zorg en nu moet je het maar uitzoeken."

Briggit, ouderenzorg: ‘Als mijn moeder niet naar huis kan, ga ik haar brengen’

Briggit van Duren uit Arnhem werkt in de ouderenzorg en draait drie tot vier avonddiensten per week. Ze is alleenstaande ouder van twee jonge kinderen.

"Mijn moeder komt normaal oppassen. Die kan niet drie tot vier keer per week blijven slapen", legt Briggit uit. "Als ze niet met de taxi naar huis kan, zal ik haar moeten gaan brengen. Als ik aangehouden word, dan zie ik wel hoe het loopt", zegt Briggit. "In mijn ogen is een oppas eigenlijk een mantelzorger."

Ze verbaast zich over het feit dat een pizzabezorger of gast van een talkshow wel over straat mag. "Dat lijkt me minder belangrijk. De overheid moet toestaan dat oppassers op een of andere manier ook een verklaring krijgen."

Ze heeft geen contact opgenomen met de overheid of gemeente, omdat ze niet denkt dat het iets uithaalt.

‘Zo weinig mogelijk uitzonderingen’

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie zegt dat oppassen inderdaad geen uitzondering is. "Er is gekozen voor zo weinig mogelijk uitzonderingen. Dat brengt inderdaad lastige situaties met zich mee."

Als beide ouders in de zorg werken en een oppas nodig hebben, moeten ze kijken naar bewegingen buiten de avondklok om. "Bijvoorbeeld door overnachting van een opa of oma."

