Van politiek naar medicijnen, Agnes Kant houdt zich druk bezig met bijwerkingen

In het programma Op Weg Naar Wijsheid loopt ze samen met presentator Klaas Drupsteen een deel van de 'Walk of Wisdom' bij Nijmegen. Ze vertelt onder meer over haar functie bij het bijwerkingencentrum. Een baan die ze niet gepland had. "Het kwam zoals het kwam." De laatste tijd is Kant erg druk met het coronavaccin.

Het centrum weet veel over bijwerkingen en is tevens een meldpunt. "Het is best belangrijk dat je weet wat je kunt verwachten als je een geneesmiddel gebruikt", legt de oud-partijleider uit. "We weten van een bepaald kankermedicijn dat het diabetes veroorzaakt. Als je dat weet en er op tijd bij bent, kan je er iets aan doen."

Haar baan is anders dan de politiek, maar zeker niet saaier. "Ik ben een beetje terug bij mijn vakgebied. Er zit een heel duidelijk maatschappelijk belang aan, namelijk de veiligheid van de patiënt."

