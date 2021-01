Nachtburgemeester van Nijmegen: we gaan de magie van de nacht missen

Cees de Beer werd eind oktober 2019 nachtburgemeester van Nijmegen. Voor hij goed en wel gewend was aan zijn nieuwe baan, gooide corona roet in het eten. Hij ziet de avondklok met lede ogen aan. "De deur was al dicht, en nu is de nacht echt op slot. Dat voelt heel erg raar. Sowieso om dit voor het eerst mee te maken, maar ook als nachtburgemeester dat die nacht nu echt op slot is."

Op wat maaltijdbezorgers na en de vele agenten die op de been zijn, is het stil in de binnenstad van Nijmegen. Alleen wat mensen die van of naar hun werk gaan, of de hond uitlaten wandelen door de straten.

De politie ter plekke controleerde voetgangers, fietsers en wandelaars, maar hoefde weinig bekeuringen uit te delen. Dat is ook het landelijke beeld, 80 procent van de mensen die staande is gehouden had een geldige verklaring bij zich, meldt de landelijke politie zondag.

Magie van de nacht

Van het bruisende nachtleven dat Nijmegen normaal gesproken kent, is al bijna een jaar geen sprake meer. Met de avondklok komt er nog een schepje bovenop, denkt De Beer. “Het betekent niet alleen maar dat alles dicht gaat, maar ook de voordeuren gaan dicht. Ik denk dat dat heel moeilijk is voor mensen die ’s avonds nog even een rondje willen lopen. Dat je toch even in alle rust even langs de Waal wil lopen en wil genieten van het uitzicht. Ook dat unieke wat de nacht kan brengen, dat stukje magie, ga je missen.”

Gezond blijven

Een van de weinige fietsers tijdens de avondklok spreekt van een 'kale bedoening'. Hij is van zijn werk in de gehandicaptenzorg onderweg naar huis.

"Het is heel vervelend natuurlijk", zegt hij. "Maar we doen het allemaal voor de anderen. Ik hoop ook dat de cliënten bij mij gezond blijven. Dus ik zou zeggen: houd je er gewoon aan."