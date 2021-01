NEC kan goede zaken doen met winst in Eindhoven

Dat is namelijk een achtervolger in de strijd om het toetje het seizoen. Eindhoven staat negende in de eerste divisie. Die plek geeft geen recht op deelname aan de play-offs, daarvoor is op dit moment de achtste plaats een minimale vereiste. Eindhoven heeft acht punten achterstand op NEC en bij winst lijkt die ploeg afgeschud.

Alblas terug

Norbert Alblas keert terug in het doel, nadat Mattijs Branderhorst volgens afspraak een kans kreeg in het bekertoernooi. Verder speelt NEC in hetzelfde systeem als tegen Fortuna Sittard, een soort 4-2-2-2 met Javier Vet en Dirk Proper als controlerende middenvelders en Jonathan Okita en Jordy Bruijn in een vrije rol achter de spitsen Rangelo Janga en Elayis Tavsan. De nieuwe aanwinst Thibo Baeten is nog niet speelgerechtigd. Joep van der Sluijs ontbreekt nog, omdat hij revalideert na een kijkoperatie aan zijn knie.

Thibo Baeten is er nog niet bij in Eindhoven Foto: Omroep Gelderland

Eindhoven uit was vaak lastig voor NEC. In het topseizoen 2014/15 werd met 3-0 verloren. In 2018 en 2019 met 3-2 en vorig seizoen wist NEC daar eindelijk weer eens te winnen: 1-4. In De Goffert werd het dit seizoen maar liefst 6-0 voor NEC.

Vermoedelijke opstelling:

Alblas; Van Rooij, Van Eijden, Odenthal, El Karouani; Okita, Vet, Proper, Bruijn; Janga, Tavsan.