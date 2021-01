Vitesse maakt wederom indruk: 'We hebben een enorm hoog niveau gehaald'

Tekst gaat verder na de video:

"De vreugde is in ieder geval heel groot. We hebben nu vijf wedstrijden gewonnen in januari en weer de nul gehouden. We hebben vol gedomineerd en weinig kansen tegen gekregen. Groningen had geen idee wat ze tegen ons moesten doen", zo steekt trainer Thomas Letsch de loftrompet na afloop. "Het enige wat we verkeerd doen is dat we veel kansen missen. Loïs Openda, Matus Bero, Riechedly Bazoer hadden allemaal kunnen scoren. Als het 2-0 is, dan is de wedtrijd gelopen."

Thomas Letsch was onder de indruk van zijn ploeg. Foto: BSR/Orange Pictures

En daar sluit de matchwinner van zaterdag zich volledig bij aan. Bazoer was onder de indruk van het spel van zijn ploeg. "We hebben volledig gedomineerd en heel veel kansen gekregen. In de tweede helft moet je drie à vier goals maken. Hoe wij hebben gespeeld vandaag, is van een heel hoog niveau."

'Kuipers had geen horloge om'

Bazoer scoorde met een fantastisch afstandsschot die via de onderkant van de lat weer uit het doel sprong. Scheidsrechter Kuipers telde hem in eerste instantie niet, ondanks het feit dat hij een signaal op zijn horloge zou moeten krijgen als de bal over de lijn is. Uiteindelijk telde de VAR het doelpunt wel. Tot opluchting van Bazoer.

"Ik had al meteen het gevoel dat hij erin ging hoor. Kuipers had blijkbaar geen horloge om, maar gelukkig helpt de VAR ons nu."

Verdediging

De complimenten gingen na afloop ook nog eens naar de verdediging van de Arnhemmers, die bijna geen kans weggaven en al voor de 10e keer dit seizoen geen tegentreffer incasseerde. "Ik was ervan onder de indruk, vooral van Jacob Rasmussen in de eerste helft", vertelt trainer Letsch. "Hij won alles en kopte alles weg. Zolang we zo verdedigen en scoren, dan houden wij enorm veel vertrouwen."