Het is zover! Dit moet je allemaal weten over de avondklok

Dat de avondklok om 21.00 uur ingaat, is bij de meesten wel bekend. Tot 04.30 uur 's ochtends moet je binnenblijven, tenzij je een geldige reden hebt.

Wanneer mag ik wel de straat op?

Wie 's avonds nog een rondje wil lopen met de hond, kan dat gewoon doen. Daar is geen verklaring voor nodig. Wel moet je de hond aangelijnd blijven en moet je alleen over straat.

Maar er zijn meer uitzonderingen. Denk bijvoorbeeld aan noodzakelijk werk, zoals verpleegkundigen of wegmedewerkers die tijdens de avondklok moeten reizen. Zij mogen met een werkgeversverklaring gewoon naar hun werk. Ook maaltijd- en postbezorgers mogen de weg op. Eten afhalen tijdens de avondklok is dan weer verboden.

Uiteraard mag je ook naar buiten bij een noodsituatie, als bijvoorbeeld jij of je huisdier dringend medische hulp nodig heeft. Of als je naar een uitvaart of studie-examen moet. Ook mantelzorgers en reizigers vanuit of naar het buitenland vormen een uitzondering. Oppassers dan weer niet.

Welke verklaring moet ik hebben?

Als je voor je werk onderweg bent, moet je een werkgeversverklaring bij je hebben. Die komt bovenop de 'Eigen verklaring avondklok', die je zelf moet invullen met de reden dat je op straat bent. Je mag ze uitprinten, maar ook digitaal invullen. Vervalsen van de verklaring of liegen over je reden om buiten te zijn, is strafbaar.

De werkgeversverklaring. Foto: ANP

Zo'n eigen verklaring is dan weer niet nodig als je bijvoorbeeld een agent bent. Ook niet als je de grens over gaat, maar dan moet je wel een ander bewijs – zoals een ticket – bij je hebben. Lees hier wanneer je welke documenten je bij je moet hebben.

Krijg ik meteen een boete?

De tijd van waarschuwen is voorbij, vindt Ton Heerts, burgemeester en voorzitter van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. En ook uit de andere regio's komt het signaal dat er gelijk een boete van 95 euro wordt uitgeschreven als iemand zich niet aan de regels houdt. Er is extra politie op straat om de avondklok te handhaven.

Tegelijkertijd gebruiken handhavers wel het 'gezonde verstand', zegt Heerts. “Natuurlijk kan het zijn dat er iemand plotseling ziek wordt en je daar heen gaat. Agenten of boa’s of zullen dan ter plekke in moeten schatten hoe en wat, en ik heb er vertrouwen in dat dat goed gaat.”

Kan ik nog met de trein of bus?

Ja, het openbaar vervoer blijft gewoon rijden. Ook taxi's mogen de weg op. En je kunt gewoon naar het tankstation. Al zijn de winkeltjes op bijvoorbeeld trein- en tankstations wel na 20.45 uur dicht. Hetzelfde geldt voor supermarkten. Essentiële winkels zoals drogisten moeten al om 20.00 uur dicht.

En wat als ik gewoon thuis wil blijven?

Dat is natuurlijk ook de bedoeling van de avondklok: reisbewegingen en sociaal contact beperken. Er is gelukkig meer dan genoeg te zien, te luisteren en te lezen in onze provincie. En met lekker eten en drinken uit de streek maak je het helemaal af. En ben je meer een gezelschapsmens die het liefst een spelletje doet, ook dan is er genoeg te doen.

We hebben hier de beste en leukste tips voor je op een rij gezet.