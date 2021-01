Zo stil is het op straat nu de avondklok is ingegaan

Vlak na negenen was het al snel rustig op de Gelderse wegen, zoals op de A50 bij Arnhem (zie hoofdfoto). Ook op de carpoolplaats bij stadion GelreDome, waar het volgens videocorrespondent Roland Heitink normaal 's avonds vol staat met auto's met jeugd erin, is het nu volledig stil en leeg.

Een uitgestorven parkeerplaats bij GelreDome. Foto: Roland Heitink/Persbureau Heitink

Op de weg in Arnhem is het volgens Heitink een stuk rustiger dan normaal, maar niet helemaal uitgestorven. Her en der rijdt er een politieauto rond.

Niemand op de Rijnbrug in Arnhem. Foto: Omroep Gelderland

Langs de A2 bij Zaltbommel staan veel meer politieauto's. Daar vindt een grote politiecontrole plaats. Iedereen die richting het zuiden rijdt wordt van de weg gehaald en moet laten zien dat ze met een geldige reden buiten zijn. Er wordt volop bekeurd.

Er worden volop bekeuringen uitgedeeld. Foto: Bart Meesters/Meesters Multimedia

Op de treinstations is het erg rustig, meldt de NS. Dat is ook zo op station Harderwijk, daar loopt vrijwel niemand, is te zien op de webcam.

Stil op straat

Het centrum van Nijmegen is uitgestorven. Sher Kaareman maakte deze foto in de Burchtstraat, een minuut nadat de avondklok inging.

Uitgestorven Burchtstraat in Nijmegen. Foto: Sher Kaareman

Ook in Tiel is het stil op straat.

In Apeldoorn zien we hetzelfde beeld. Op het kruispunt van de Arnhemseweg met de Aluminiumweg en de Ravenweg is te zien dat er nog vrijwel geen verkeer rijdt, behalve af en toe een bezorgbrommer of een lijnbus.