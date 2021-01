Poeier van Bazoer bezorgt Vitesse weer de volle buit

In GelreDome stond dit keer Armando Broja aan de aftrap. De van Chelsea gehuurde aanvaller kreeg de voorkeur boven Oussama Darfalou. Broja opende bijna direct te score, ware het niet dat hij op de paal schoot. Bovendien stond hij buitenspel.

Vitesse stak veel energie in de openingsfase, maar kwam niet echt tot grote kansen. Na een half uur dook Matus Bero op voor keeper Sergio Padt, maar hij zag zijn poging net naast het doel gaan. In de 36ste minuut kregen de Arnhemmers loon naar werken. Riechedly Bazoer joeg de bal van zo'n 20 meter via de onderkant van de lat in het doel. De arbitrage zag niet meteen dat de bal achter de lijn stuiterde, maar de VAR wel. Voor Bazoer was het de tweede goal van het seizoen.

Groningen kon daar helemaal niets tegenover stellen. De bezoekers kwamen zelfs voor het eerst sinds april 2013 in een helft niet tot een doelpoging.

Tweede helft

Direct na rust leek Vitesse op 2-0 te komen, toen Loïs Openda ongehinderd op het doel van Groningen afging. Zijn balletje breed op aanvalspartner Broja was echter niet zuiver.

Na een uur spelen werd Groningen zowaar een keer gevaarlijk, maar Remko Pasveer stond zoals zo vaak dit seizoen goed op te letten en had de inzet van Ahmed El Messaoudi klemvast. Aan de andere kant tikte doelman Padt een fantastisch schot van Oussama Tannane uit de goal.

De Groningers zetten in de slotfase wat aan, zonder het Vitesse echt moeilijk te maken. De thuisploeg had het zichzelf zoveel makkelijker kunnen maken door de 2-0 te maken. Zo zette Tannane Bero vrij voor de doelman, maar de Slowaak kreeg de bal er niet in.

Vier op rij

Vlak voor tijd was uitgerekend doelman Padt nog dicht bij de gelijkmaker, maar Vitesse trok de overwinning over de streep. Voor de Arnhemmers is het de vierde competitiezege op rij. Tussendoor werd ook nog in de beker gewonnen van ADO Den Haag.

Vitesse heeft nu weer evenveel punten als Ajax, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. De regerend kampioen speelt morgen een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Vitesse mag woensdag weer aantreden, in Venlo tegen VVV.

