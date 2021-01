Nog even snel boodschappen doen voor de avondklok

Nog even snel de laatste boodschappen doen voor de avondklok ingaat: in een Nijkerkse supermarkt deed bijna niemand het. Zaterdagavond rond 20.40 uur was het er al rustig. Om 20.45 uur moeten de supermarkten de deuren sluiten, zodat klanten om 21.00 uur thuis kunnen zijn.

Supermarktmanager Gerard van den Tweel is tevreden met wat hij ziet. “Onze klanten hebben goed geluisterd”, zegt hij terwijl hij een lege winkel rondkijkt. Bij de kassa staan nog een paar mensen af te rekenen, verder is er vrijwel niemand meer te bekennen. “Terwijl normaal mensen vijf minuten voor sluitingstijd altijd nog even binnen komen rennen. Maar nu nemen ze geen risico meer.”

Een jongen die net zijn boodschappen heeft afgerekend heeft nog een kwartier om thuis te komen. “Geen probleem, ik ben op de scooter en woon hier vijf minuutjes vandaan.”

Een andere man scant nog snel even zijn boodschappen bij de zelfbedieningskassa. “Nee, ik heb geen tijd vragen te beantwoorden.” Hij moet snel naar huis.

Te laat

Om 20:42 uur loopt supermarktmanager Van den Tweel naar de deuren om zijn winkel te sluiten. “Als er nu nog iemand binnenkomt, mag hij snel zijn boodschap pakken en afrekenen”, vindt hij. “De buurvrouw kan echt wel met vijf minuten thuis zijn, maar ja, moet je nog naar Purmerend… dat is je eigen verantwoordelijkheid.”

Een minuut nadat de winkel echt dicht is komt er toch nog iemand aangelopen. “Ik had niet gezien dat de supermarkt eerder dichtging, ik wilde nog snel even een blikje Red Bull scoren, want ik wil een nacht doorstuderen voor mijn examens. Dan ga ik maar koffie zetten.”

Kijk de livestream hier terug:

Na 21.00 uur mag je alleen nog op straat als je daar een geldige reden voor hebt. Wij waren om 20.30 uur bij een supermarkt in Nijkerk. Posted by Omroep Gelderland on Saturday, January 23, 2021

Boete van 95 euro

De avondklok geldt tot 's ochtends 04.30 uur. Het doel is om reisbewegingen en sociaal contact te beperken. Maar er wordt ook rekening gehouden met situaties waarin je wel naar buiten mag. Je moet in de meeste gevallen wel een officiële ondertekende verklaring meehebben waarin staat wat je buiten doet.

Vervalsen van de verklaring of liegen over je reden om buiten te zijn, is strafbaar. De politie kan een boete van 95 euro opleggen.