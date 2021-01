Gelderland telt af naar de avondklok: 'Tijd van waarschuwen is voorbij'

“Natuurlijk kan het zijn dat er iemand plotseling ziek wordt en je daar heen gaat,” zegt Heerts. “Agenten of boa’s of zullen dan ter plekke in moeten schatten hoe en wat, en ik heb er vertrouwen in dat dat goed gaat.”

Geen rechercheteams leeg getrokken

Vlak voor de avondklok ingaat, zullen er meer agenten en boa’s de straat op gaan. “Vanaf een uur of acht, negen zal de handhaving intensiever zichtbaar zijn.”

Gelderland telt af naar de avondklok. Bekijk hier de video. Tekst gaat daarna verder.

Er is volgens Heerts genoeg personeel inzetbaar. “Er gaan veel evenementen niet door en er is minder verkeer. Het is niet zo dat er hele rechercheteams worden leeg getrokken.”

‘Waarschijnlijk weinig handhaving nodig’

“Ik ga er vanuit dat er weinig gehandhaafd hoeft te worden, omdat een meerderheid van de bevolking achter de maatregelen staat en die steunt,” zegt de Apeldoornse burgervader. “Helaas zijn de maatregelen nodig. We zitten in een moeilijke periode van de crisis. Dus de tijd van waarschuwen is nu echt voorbij.”