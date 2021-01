Jennine en Evert-Kees wonen in een historisch kasteel: 'Je moet gek zijn om dit te willen'

De zorgen van landgoedeigenaren komen aan bod in een podcastserie die Omroep Gelderland heeft gemaakt over kasteel De Wildenborch in Vorden. Jennine van de Plassche-Staring en haar man Evert-Kees kwamen in 2005 op het landgoed wonen. Ze namen het beheer over van de ouders van Jennine.

"Hoewel ik heb gezien hoe hard mijn ouders moesten werken, heb ik mij niet ten volle gerealiseerd wat het wonen op een historisch landgoed betekent. Het heeft een behoorlijke invloed op je leven", zegt de kasteelvrouwe. Haar man Evert-Kees beaamt dat: "We wonen gewoon boven de winkel. Je moet eigenlijk gek zijn om dit te willen."

Jennine van der Plassche-Staring en haar man Evert-Kees. Foto: Uit het familiearchief

Vijftig procent lust, vijftig procent last

Landgoed De Wildenborch is een familiestichting met een historisch kasteel en veertig hectare aan Engelse landschapstuin en bos. Het onderhoud kost jaarlijks 150.000 euro. Dat geld komt grotendeels uit het startkapitaal dat eerdere bewoners in de stichting hebben gestort.

De tuinen zijn een aantal keren per jaar tegen betaling geopend voor publiek en het koetshuis wordt verhuurd voor feesten en partijen. De tuinen worden onderhouden door drie betaalde werknemers. Jennine (70) en Evert-Kees (73) werken als vrijwilligers voor de stichting en ze betalen een bescheiden huurprijs om in het kasteel te wonen. Ze zijn zeven dagen in de week aan het werk voor het landgoed. Evert-Kees: "Voor mij is het wonen op de Wildenborch vijftig procent lust en vijftig procent last."

Kasteel De Wildenborch tijdens Open Tuinen Dag. Foto: Omroep Gelderland

'De tijd van rijke baronnen is voorbij'

Voor Jennine is dat anders. Ze komt uit de familie Staring die de Wildenborch sinds 1780 in bezit heeft. Een adellijke titel heeft de familie niet, omdat haar voorouders die ooit weigerden.

Jennine ziet het beheer van de Wildenborch als het overdragen van familiebezit voor de toekomst. "Het is daarbij heel belangrijk dat kinderen vanaf jonge leeftijd de liefde voor het kasteel meekrijgen. Anders is zo'n huis ten dode opgeschreven. Je moet het hebben van de liefde voor het landgoed." Evert-Kees: "Je hebt de schijn natuurlijk tegen, maar de tijd van de rijke baronnen is echt voorbij."

Open Tuinen Kasteel De Wildenborch. Foto: Omroep Gelderland

Hoewel landgoed Wildenborch jaarlijks 30.000 bezoekers trekt, betaalt de gemeente niks aan het onderhoud. Evert-Kees: "Bronckhorst pronkt terecht met de historische buitenplaatsen. Toch betaalt de gemeente geen cent aan het onderhoud van het bos en de paden. We zouden wel een graantje mee willen pikken van de toeristenbelasting, maar we krijgen niks."

Kasteel de Wildenborch is één van de beroemde acht kastelen rond Vorden. De fietsroute die langs de kastelen voert, komt over de opengestelde delen van het landgoed. Toch laat de gemeente Bronckhorst weten geen mogelijkheden te zien om de landgoedeigenaren financieel tegemoet te komen. Alleen gemeentelijke monumenten krijgen geld voor het onderhoud.

Podcast

Hoe lang Jennine en Evert-Kees blijven wonen op kasteel De Wildenborch weten ze nog niet. Ze hebben drie kinderen die het beheer van het landgoed best willen overnemen. Zowel de huidige als de toekomstige kasteelbewoners komen aan het woord in het vierde deel van de podcastserie Een Gelders Landgoed. De vierdelige luisterdocumentaire is te horen op de bekende platformen (Apple, Spotify, Google). De bewoners van de Wildenborch vertellen openhartig over hun leven, werk en toekomstplannen op het eeuwenoude familielandgoed.