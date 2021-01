Jongeman slaat op de vlucht bij zien politie: 'Superstom'

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto achtervolgd, die er bij het Indianenbos in Ermelo vandoor ging. Het voertuig ging rond 01.00 uur met hoge snelheid de Varenlaan in.

“Gelukkig konden we hem net bijhouden. Met ons dienstvoertuig hebben we de auto geblokkeerd”, vertelt wijkagent Alex Braakenburg. In de auto zat een 18-jarige jongen uit Ermelo met zijn vriendin.

'Zeer stevig gesprek'

Bij controle van de auto werd een kleine hoeveelheid wiet aangetroffen, net als een een bot klapmesje. De jongen gaf volgens de politie aan dat het ‘superstom’ was om ervandoor te gaan.

Omdat de feiten en omstandigheden niet dreigend waren, is alleen een ‘zeer stevig gesprek’ met hem gevoerd. “Hij had geluk met de snelheid, die hebben we niet goed kunnen meten, maar we schatten boven de 70 kilometer per uur.”