Schooldirecteur schrikt zich kapot van brand: 'Hopelijk vallen gevolgen voor examenleerlingen mee'

"Ik werd gebeld door een collega. Die zei: Patrice er is brand op school. Ja, je schrikt je echt kapot", vertelt ze.

Ze is zaterdagochtend komen kijken hoe haar school er nu bijstaat na de brand van vrijdagavond. "Ik werkte vanuit huis, dus ik ben als een malle in de auto gestapt en deze kant op gegaan. Toen ik hier aankwam, kwam de rook echt uit het gebouw en stond de hele straat vol met brandweerwagens."

Het schoolgebouw is nog maar een jaar oud. "We zijn er heel trots op, het is ook jammer dat dit gebeurd is, maar het kan allemaal gerepareerd worden".

Dankbaar

De brand ontstond even na 17.00 uur. "Daar was ik dankbaar voor", vervolgt Splithof. "Er waren geen lessen meer en er waren maar weinig collega's in het pand."

Omdat er sprake was van een groot gebouw, rukte de brandweer met veel eenheden uit. Er werd ook een NL-alert verstuurd vanwege de rookontwikkeling. Twee uur nadat de brand was uitgebroken kon het sein brand meester worden gegeven.

Zaterdagochtend is nog niet bekend hoe groot de schade is, maar het klaslokaal is in ieder geval de komende tijd niet te gebruiken.

Even online les

"Ik hoop dat het niet zo veel consequenties zal hebben voor de examenleerlingen", zegt de directeur. "Maandag hebben ze online les. We zijn nu al aan het zoeken naar locaties elders om toch zo snel mogelijk weer door te kunnen met fysiek onderwijs voor onze examenleerlingen".

De school krijgt steun van andere locaties van het Zone College en scholen uit de buurt. "We hebben een beetje geluk dat dit jaar de centrale praktijkexamens niet doorgaan, dus we kunnen het met andere lokalen ook af", aldus Splithof.

Maandag zal waarschijnlijk duidelijk worden hoe groot de schade in de school precies is. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend.

