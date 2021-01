Verzamelaar casht tegen wil en dank met reclameborden: 'Bord van 80 gulden levert nu 4000 euro op'

Zijn grote schuur in Wadenoijen is ingericht als een compleet museum van reclame en curiosa uit grootmoeders tijd. Met name de emaillen reclameborden trekken de aandacht. Met het oog op de toekomst in een kleinere woning, begon Verweij een paar weken geleden met het digitaliseren van zijn verzameling op internet.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Webshop

Al snel kwamen er telefoontjes van mensen die de borden wilden kopen. "Toen heb ik er maar een webshop van gemaakt", vertelt hij. "Met het idee er af en toe een te verkopen. Maar ik had hem net twee dagen online toen ik bestellingen kreeg uit België, uit Duitsland, uit Italië. Ik dacht: hee, waar gaan mijn borden nou allemaal heen joh."

De prijzen die verzamelaars voor de borden betalen, zijn enorm gestegen. "Borden die ik vroeger voor 80 gulden gekocht heb, als ik daar nu 4000 euro voor vraag dan zijn ze weg", vertelt Verweij. "Mensen zien het als een kunstobject, als een belegging. Het is wat de gek ervoor geeft en er zijn meer gekken dan borden."

Persoonlijke waarde

Zijn eerste bordje met aardbeien van Hero, de Tielse veiling Septer, DAF waar hij werkte; het heeft allemaal een grote persoonlijke waarde voor Verweij. Toch kan hij nooit zeggen dat iets echt niet te koop is.

"Ik heb het bord dat bij de ingang hing van Ouwehands Dierenpark", zegt hij. "Stel dat eigenaar Marcel Boekhoorn die per se wil hebben. Die man verdient of verliest 400 miljoen in een week met Hema. Zo werkt het in deze wereld. Als iets uniek is en mensen willen het per se hebben, dan wordt het verkocht", benadrukt hij.

Nadat er in drie weken tijd meer dan vijftig borden uit zijn verzameling verkocht zijn, is de verzamelaar wel wat terughoudender geworden. Hij heeft er ook al weer een paar gekocht.

"Ik dacht langzaamaan mijn verzameling wat uit te dunnen", zegt Verweij. "Niet wetende dat het zo hard zou gaan. Je kunt ook niet zeggen: ik heb al mijn borden in een webshop gezet en nou verkoop ik ze niet. Je moet loslaten, maar het mag wel wat langzamer gaan."