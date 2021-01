Steuntje in de rug voor festivalorganisatoren

Een zomer waarin we weer onbezorgd kunnen dansen en feesten. Menig festivalbezoeker kijkt ernaar uit. Zo ook de festivalorganisatoren, die nu dankzij het garantiefonds van de overheid, daadwerkelijk weer aan de slag kunnen met de voorbereidingen. Maar dat geldt niet voor alle festivals.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Hoopvolle berichten

Voor een festival als Huntenpop, al jaren een vast nummer op festivalagenda in Ulft, biedt dat perspectief. "De berichten bieden hoop. Tot nu toe stond de organisatie on hold, maar we kunnen nu wel met de voorbereidingen aan de slag", reageert Bert Messing optimistisch. Huntenpop trok de laatste keer in 2019 meer dan 10.000 bezoekers en staat nu gepland voor 30 juli en 1 augustus.

Ook Down The Rabbit Hole, waar elk jaar zo'n 35.000 bezoekers bij Ewijk staan te dansen, heeft geluk. Het staat gepland voor 2 en 3 juli en daarmee valt het precies binnen het garantiefonds. "Wij zijn inderdaad blij dat het garantiefonds er komt en dat Down The Rabbit Hole wat betreft haar festivaldata binnen de looptijd van het fonds valt", reageert Bente Bollmann van het organiserende Mojo.

Te laat

Maar, zegt hij ook, 'voor heel veel andere festivals is 1 juli helaas te laat'. Dat geldt bijvoorbeeld voor Free Your Mind, dat de laatste keer in juni 2019 14.000 bezoekers trok.

"De kans dat het doorgang vindt, is zeer gering", zegt festivaldirecteur Stef Vrolijk. Toch houdt ook hij een lijntje met de gemeente. "We hebben al een vooraankondiging gedaan, ook voor Koningsdag en -nacht. Zodat je wel kan doorzetten als het wel kan. Maar we kijken ook naar alternatieve data later in het jaar."

Niet afhankelijk van fonds

Andere festivals gaan er, garantiefonds of niet, sowieso voor. "Dat fonds is prima, maar wij gaan Emporium sowieso organiseren, als het kan", vertelt David Brons, organisator van Emporium in Wijchen, wat gepland staat voor 29 mei.

Daar staat de overheid dus niet garant voor. "Maar de meeste externe kosten, voor bijvoorbeeld artiesten of het huren van hekken en toiletten, maak je toch pas in de laatste paar weken. Dus als eind april besloten wordt dat het door mag gaan, gaan wij gewoon Emporium organiseren."