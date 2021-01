Hekken en verkeersregelaars: weg vijf weken dicht door drukte bij hondenopvang

Politie en handhavers controleerden meerdere keren bij hondenopvang Zalikas. Ze zagen dat zich daar herhaaldelijk grote groepen mensen verzamelden. Daarnaast hielden mensen onvoldoende afstand van elkaar.

“De tientallen bezoekers per keer komen uit het hele land en zelfs uit Vlaanderen. Om deze reden acht ik dit bevel noodzakelijk, met het oog op de bestrijding van dit virus”, aldus de burgemeester. Een woordvoerder voegt daaraan toe dat de opvang op deze manier de volksgezondheid in gevaar bracht.

Niets terug gehoord

Daniëlle Kalshoven van Zalikas bevestigt dat de gemeente meerdere keren is komen checken. “Maar we hebben niets op die controles terug gehoord”, zegt ze.

Een woordvoerder van de gemeente zegt daarop dat er weldegelijk gesprekken zijn gevoerd. “Daarnaast zijn coronamaatregelen voor een ieder van toepassing. De basisregels zijn heel duidelijk naar iedereen gecommuniceerd.”

Wachten in de auto

“Mensen komen bij ons op afspraak om een hond te bekijken, kennis te maken of een stukje met ze te wandelen. Onze honden zijn moeilijk in de omgang of komen uit het buitenland, vandaar dat er iets meer contact nodig is dan bij een ‘normale’ hond”, legt Kalshoven uit.

Volgens haar komen alle bezoekers op afspraak en kruisen deze elkaar niet. “Mensen moeten in de auto wachten en komen gezin per gezin het terrein op. Deze mensen komen soms inderdaad van ver, omdat ze oprecht geïnteresseerd zijn en geen impulsaankoop willen doen. En ja, er staan soms veel auto’s, maar die zijn ook van het personeel.”

Afbeelding ter illustratie. Foto: Pexels

Weg dicht, niet de opvang

Kalshoven vraagt zich af waarom de weg dicht moest, in plaats van haar opvang. “Dit is vervelend voor de buurt. Dat iedereen nu via de blokkade moet, is wel een beetje buiten proportie.” De gemeente zegt dat dit een juridische keuze is. “Een gemeente kan een woonerf niet afsluiten, maar wel een straat - om te voorkomen dat mensen en voertuigen zich niet verzamelen op het woonerf. En dat is het doel.”

De eigenaar van een ander bedrijf aan de weg zegt dat er sinds zaterdagochtend inderdaad hekken en verkeersregelaars op de weg staan. Hij bevestigt het beeld van de gemeente dat het vaak druk is bij de opvang. “We vroegen ons al af wat er in godsnaam gaande was daar. Er stonden afgelopen weekend wel vijftien auto’s.” Zijn personeel en vrachtwagens kunnen de blokkade zonder problemen passeren.

Vijf weken dicht

De afsluiting betreft het gedeelte van de Noorder Markweg tussen de kruising met de Broekweg en de kruising met de Stillewaldweg. De afsluiting geldt de komende vijf weken, tot 1 maart. Of de verkeersregelaars elke dag blijven staan, wordt na het weekend bepaald.