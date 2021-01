Winterse buien op komst: 'Het kan hier en daar wit worden'

Of het echt lukt is nog de vraag, maar misschien is een (kleine) sneeuwpop maken straks weer mogelijk. Foto: ANP

Weerplaza verwacht zaterdagavond en in de nacht van zaterdag op zondag wat winterse buien, met name in het zuidoosten van de provincie. "En als die buien samenklonteren, kan de neerslag die daar uit voortkomt toch wel even blijven liggen", verwacht Raymond Klaassen. "Dat zou zomaar kunnen betekenen dat het hier en daar eventjes wit gaat worden. Door natte sneeuw, sneeuw of hagel: dat is allemaal mogelijk."

Lang blijft de eventuele sneeuw niet liggen, net zoals vorig weekend het geval is. De winterse buien trekken namelijk Duitsland in en zondag warmt het gaandeweg de dag iets op. Er ontstaan wolkenvelden en er komt ruimte voor de zon. Maandag en dinsdag verandert er weinig: wel is er maandag later op de avond weer kans op wat natte sneeuw of sneeuw. "Ik sluit het niet uit, er kan een winterse verrassing voorbijkomen", zegt Klaassen.

Temperaturen stijgen

Vanaf woensdag gaan de temperaturen weer omhoog. "Donderdag en vrijdag is het tussen de 8 en 10 graden, een heel ander weerbeeld. Maar wel grijs en ook vaak regenachtig, dus of het nou echt beter wordt, dat weet ik niet", aldus Klaassen.

