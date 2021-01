Buschauffeurs krijgen het nóg rustiger: 'Ze missen het sociale contact'

Het is rustiger dan ooit in het openbaar vervoer. Alleen wie écht met de bus, trein, metro of tram moet, maakt er gebruik van. En nu de avondklok in aantocht is, neemt het aantal passagiers in de bus nog verder af.

De buschauffeurs die door de provincie rijden, krijgen in de avonduren te maken met nog legere bussen dan al het geval is. Bij vervoerder Arriva blijft de dienstregeling gewoon intact. "We gaan ervanuit dat de mensen die eventueel de bus instappen, mensen zijn met een cruciaal beroep", zegt Nikkie Smit namens het bedrijf. "Of mantelzorgers, die ook als uitzondering gelden."

Van de chauffeurs wordt niet verwacht dat zij reizigers vragen of ze écht gebruik moeten maken van de bus. "Nee, de chauffeurs hebben geen handhavende taak", zegt Smit. "Het kan best zo zijn dat een chauffeur het toch wil vragen, maar ze moeten mensen ook al vragen een mondkapje op te doen als dat nog niet het geval is. Het kan per chauffeur verschillen wat ze de reiziger vragen."

Van A naar B

Bij Keolis, dat ook door Gelderland rijdt, reed men al volgens de vakantiedienstregeling. En dat blijft nog even zo, ook als de avondklok van kracht is. "We zijn blij dat we kunnen blijven rijden", zegt Lotte Hendriksen. "Mensen van A naar B vervoeren, dat is wat we blijven doen."

Voor de mannen en vrouwen die achter het stuur zitten is er veel veranderd, weet Hendriksen. "Het is een bijzondere tijd. De chauffeurs missen het contact met de mensen, hun reizigers. Het sociale aspect is een groot onderdeel van het werk en ook datgene wat het leuk maakt. Al die verschillende mensen die in- en uitstappen, dat mis je nu. Maar het is fijn dat de bus blijft rijden voor hen die er noodzakelijk gebruik van moeten maken."

