Brand in gloednieuw schoolpand: 'Ik zag binnen zwarte rook en vlammen'

Tom had vrijdag gewoon les. Niet in het betreffende lokaal, maar hij was wel in de buurt toen de brand uitbrak. "Ik zag binnen zwarte rook en vlammen", vertelt hij. De brandweer moest zich volgens hem met grof geschut toegang tot het lokaal verschaffen. "Uiteindelijk hebben ze met een kettingzaag de deur doorgezaagd."

Hij stond zelf op dat moment veilig buiten, terwijl de dieren uit het nabijgelegen dierenlokaal gered werden. Hij baalt, want de gevolgen van de brand kunnen groot zijn. "Jazeker, want we kunnen waarschijnlijk niet naar school."

En dat in een jaar dat al veel beperkingen kent, maar ook heel belangrijk is voor zijn diploma.

Mogelijk geen les

Hoe het nu verder moet weet hij niet: "Ik denk dat we dat nog te horen krijgen."

De school gaat eerst de schade inventariseren. Dat er veel rookschade is, is al duidelijk. Wat de vlammen hebben aangericht, moet nog worden onderzocht.

Teleurstelling

Hoe dan ook balen de leerlingen van de brand. "Ik vind het wel jammer", laat Sybren duidelijk weten. "Het is een net nieuw gebouw en dan nu dit." Het pand is pas een jaar in gebruik.

Toch heeft Mart er al warme herinneringen aan. "Ik vind het wel een mooi lokaal", vertelt hij. "Als je dan nu zo ziet dat er brand woedt, dan vind ik dat wel zonde."

