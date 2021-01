Mevrouw Krijnen-Wagenaar (100) maakte al een avondklok mee: 'Toen riskeerde je je eigen leven'

Vanaf zaterdag mag je 's avonds na 21.00 uur niet meer de straat op, als je daar geen geldige reden voor hebt. Tijdens de oorlog was dat nog een uur eerder, herinnert Krijnen-Wagenaar zich. “Wij waren toen geëvacueerd naar Warnsveld. Ik was 24 jaar en woonde nog bij mijn ouders.”

Als het stil was, staken we over

Tegenover de familie Wagenaar woonde de dominee met twee dochters. “Daar wilden wij 's avonds graag naartoe”, vertelt de nu 100-jarige vrouw. “Dan stonden wij bij de voordeur te luisteren of er iemand over straat liep. Als het dan stil was, staken we over.”

Bekijk het gesprek in De Week van Gelderland. De tekst gaat daaronder verder.

Dat was niet zonder risico. “Je liep veel meer risico dan nu. Maar ja, we konden toch de verleiding niet weerstaan. Het verschil is dat je toen je eigen leven riskeerde. Nu riskeer je het leven van eventueel je ouders, familie en vrienden.”

Er is weer toekomst

Krijnen-Wagenaar kan zich 'heel goed voorstellen' dat jongeren niet blij zijn met de avondklok. “De jeugd van tegenwoordig is het gewend om te gaan stappen en te feesten. Mensen te ontmoeten. Maar je moet niet vergeten dat het een hele andere tijd was. We hadden net een crisis gehad en verdienden weinig geld. Stappen bestond nog helemaal niet. Dus toen oorlog de begon, misten wij niet wat jeugd nu mist.”

Ze neemt het jongeren daarom niet kwalijk dat ze moeite hebben met de avondklok. “Aan de andere kant, er is uitzicht. Het vaccineren is begonnen. Het voorjaar komt eraan. Er is weer toekomst. En vergeet niet, die oorlog duurde wel vijf jaar.”

De broers van Truus bij een Canadese tank. Foto: Regionaal Archief Zutphen, JB Thate

Zie ook: 'En toen waren we vrij!', mevrouw Krijnen-Wagenaar (100) weet het nog als de dag van gisteren