'Je ziet ze glunderen', kaartjes blijven van levensbelang voor ouderen

"Je ziet ze gewoon helemaal glunderen", verpleegkundige Willeke Doppenberg vertelt over de plantjes die het plaatselijke tuincentrum naar woonzorgcentrum Huize Sint Jozef bracht. "Een mevrouw begon te huilen. Het is dat stukje aandacht dat mensen zoveel doet."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

De Nijkerkse merkte dat de aandacht voor de ouderen in de woonzorgcentra waar ze werkt, veel minder is dan in de eerste periode van lockdown.

Toen werden woonzorgcentrum De Pol en Huize Sint Jozef nog overspoeld met tuinconcerten, bezoeken in de hoogwerker en kaartenacties. Omdat ze zag hoe de ouderen daarvan opknapten besloot Doppenberg dit weer in gang te zetten.

Veel reacties: van appeltaart tot tekeningen

Begin deze maand deed de verpleegkundige een oproep op Facebook: "Juist nu hebben de bewoners een hart onder de riem nodig! Stuur eens een kaartje, een mooie tekening, een bloemetje of wat lekkers..... Heel hartelijk dank alvast!!"

Dat er zoveel reacties zouden komen had ze niet verwacht. Behalve plantjes werden deze week ook appeltaarten bezorgd door een plaatselijk restaurant. En de Nijkerkse kinderen sloegen weer aan het tekenen.

"In januari is het aantal kaartjes weer sterk afgenomen", zag ook Terry Duivesteijn van de website Kaartje voor ouderen. "We zitten nu op 455 kaartjes., terwijl in november en december samen 7176 kaartjes werden toegezegd."

De organisatie, waar ook veel bedrijven en scholen zich melden, denkt dat dit hoge aantal door de feestdagen komt. "We hebben nu al weer aanmeldingen van zorginstellingen die aangeven met Pasen graag weer kaartjes te ontvangen."

Kaarten geven steun

"Er is nog veel steun, maar in een andere vorm dan in de eerste periode van de lockdown", legt Olfert Koning van Actiz uit. De woordvoerder van de branchevereniging voor verpleeg- en verzorgingshuiszorg legt uit dat het bezoekverbod in 2020 niet meer terugkomt: "Toen kon er niemand naar binnen en nu kunnen mensen toch nog op bezoek. Al is het onder voorwaarden."

Actiz vindt het mooi dat kaartenacties en hoogwerkers op sommige plekken weer terugkomen: "Het geeft veel steun aan de mensen die in de tehuizen wonen en werken. Het gebeurt wel, maar minder frequent en minder grootschalig."

Willeke Doppenberg ziet inderdaad meer bezoek in haar woonunits dan tijdens de eerste lockdown. Toch houdt het niet over en ziet ze veel eenzaamheid. "Familieleden durven niet langs te gaan, omdat ze bang zijn het virus binnen te brengen."

Als zoons en dochters toch hun ouders bezoeken hebben ze vaak een beschermend pak aan, een mondmasker voor en een spatbril op. Doppenberg: "Dat is heel droevig, want er is geen herkenning bij de vaak demente ouderen. Dan kiezen mensen toch eerder voor raambezoek. En een kaartje sturen is altijd welkom."