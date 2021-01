IC-arts helpt ook corona-ontkenners: 'Natuurlijk, wij maken geen onderscheid'

Dat zich op verschillende plekken demonstranten verzamelen, zoals donderdagavond gebeurde in Doetinchem, vindt Strang enerzijds heel begrijpelijk. Dat zei hij vrijdag in het tv-programma De Week van Gelderland. "Het heeft ermee te maken dat het voor een Nederlander die geen gebruikmaakt van ziekenhuiszorg, niet geloofwaardig is dat er zó veel zieken zijn en je er zo ziek van kunt worden. Maar ze zijn er wel", wierp Strang meteen tegen.

"Ik sta op mijn werk aan de andere kant van het spectrum. Maar ik kan begrijpen dat dit voor mensen een ver-van-mijn-bed-show is. Dat je gaat demonstreren. Uit ongeloof, omdat je het niet wílt geloven. Er gaat ook echt veel vrijheid verloren in het dagelijks leven", zegt de arts van het Arnhemse ziekenhuis.

Geen onderscheid

Op de vraag of hij corona-ontkenners die besmet raken weigert te behandelen, was Strang duidelijk. "Natuurlijk behandel ik ze. Als intensivisten, verpleegkundigen en medici staan wij in het ziekenhuis klaar voor de Nederlanders die ziek worden. En wij voor de Nederlanders die ernstig ziek worden."

"We maken geen onderscheid tussen mensen die wel of niet geloven in bepaalde ziekten. We hebben ze gehad, mensen die totaal niet geloven dat er sprake is van het coronavirus bij hun geliefden. En uiteindelijk slaat dat ongeloof een beetje om in het onder ogen zien wat de oorzaak is van dat ernstig ziek zijn", aldus Strang.

Nog geen daling op IC

Hij erkent dat het lastig is nog wijs te worden uit wat nodig is in deze pandemie. Het aantal coronabesmettingen per dag daalt, maar de intensive care in Rijnstate ligt vol en er komt wél een avondklok. "Wij zien die daling op de IC nog niet inzetten, maar landelijk is duidelijk te zien dat het aantal geïnfecteerde patiënten daalt. Het zorgelijke van de situatie is dat we niet zo goed weten of die varianten uit Engeland, Brazilië en Zuid-Afrika nou zo goed beschermd worden met het vaccin."

"Voor de Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse variant is het twijfelachtig", zegt Strang, "tegen de Engelse variant lijkt het vaccin goed te beschermen. Anderzijds lijken deze drie varianten zich wat makkelijker te verspreiden onder patiënten. Door genetisch onderzoek naar het virus vinden we steeds meer die Engelse variant - ondanks de lockdown waarin we ons bevinden. De stijging van die variant baart ons wel zorgen voor de komende maanden."

Avondklok

Strang vindt de avondklok die vanaf zaterdag geldt best lastig, geeft hij toe. "Er is iemand die zegt dat ik om 21.00 uur binnen moet zijn. Iemand wijst met de vinger dat je naar binnen moet. Dat gaat wel om een gevoel van vrijheid waarvan je beroofd wordt. Maar ik denk dat het wel gaat werken. En ik begrijp het hogere doel."

