Marcouch: 'Spreek elkaar aan als iemand zich niet aan de avondklok houdt'

Marcouch was vrijdag te gast in het tv-programma De Week van Gelderland. Hij gaf daar aan dat hij niet van meet af aan voorstander was van de invoering van de avondklok. "Mensen hopen op versoepelingen, maar de avondklok is een nieuwe maatregel op al bestaande ingrijpende maatregelen", zei de Arnhemse burgemeester. "Als zo'n maatregel dan komt, moet die regel goed onderbouwd worden."

Kijk het gesprek met Marcouch terug. De tekst gaat daaronder verder.

Die onderbouwing vanuit het Outbreak Management Team trok Marcouch over de streep. "Ze verwachten dat dit echt een impuls zal geven aan de daling van het aantal besmettingen. De deskundigen en het RIVM zeggen dat dit écht substantieel kan helpen bij een daling."

"Dan zeggen wij als burgemeesters: als hierdoor perspectief ontstaat en bijvoorbeeld de scholen daardoor weer open kunnen, dan willen we het daar wel voor doen. We zitten in een crisis en iedere maatregel die ons helpt ruimte te krijgen, is belangrijk."

Beroep op iedereen

Marcouch hoopt dat iedereen zich echt aan de avondklok zal houden. "Het goede nieuws is dat de overgrote meerderheid van de Arnhemmers en alle Nederlanders zich houdt aan de maatregelen. Er zullen excessen komen en daarop zullen we handhaven. Maar we doen echt een beroep op iedereen om elkaar aan te spreken. Het werkt wanneer mensen dat doen. Maar nogmaals: bij excessen zullen we optreden. Dit is een zaak van leven en dood."

Wie de regels van de avondklok overtreedt, kan een boete krijgen van 95 euro. De burgemeester denkt dat bij politie en handhavers nog wel een menselijke maat zal zijn. "Je mag van mij aannemen dat wie willens en wetens de regels schendt door een feestje te geven, bestraft wordt. Maar ben je in overtreding door een rondje te lopen, dan kan een waarschuwing wellicht op z'n plaats zijn. Maar we willen solidair zijn met elkaar en de schouders eronder zetten, zodat we over twee weken hopelijk meer ruimte krijgen."

Boete niet verhogen

Marcouch denkt dat fors hogere boetes niet de oplossing zijn. Het bedrag is bepaald op 95 euro. "De hoogte van het bedrag is niet het doel, wat mij betreft. Het doel is verkeerd gedrag te stoppen en elkaar er toe aan te zetten dat we die maatregel naleven. Voor sommige mensen is 95 euro afschrikwekkend genoeg. Ik besteed zo'n bedrag zelf ook liever aan iets anders."

"In bepaalde gevallen zal het helpen, ja, om de boete hoger te maken, maar hele hoge boetes vormen niet de sleutel. Dat heeft eerder ook niet geleid tot een verandering in gedrag. We moeten elkaar ook verontwaardigd aanspreken. En elkaar niet bevestigen in slecht gedrag."

