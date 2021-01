Zingende agent Thijs teruggefloten, hij krijgt toch geen nieuwe gitaar

Het klonk hem als muziek in de oren: een echte Dowina-gitaar als vervanging van zijn gestolen Eastman. Hij werd er helemaal stil van. "Wow. Wat een fantastisch aanbod! Dat had ik niet verwacht", wist hij nog als reactie uit te brengen. Zaterdag zou hij in Apeldoorn een nieuwe gitaar uitzoeken. Die afspraak is alleen noodgedwongen afgezegd.

Wat is dan precies het probleem? Het maakt Roseboom chantabel, stelt de politie. "Het heeft te maken met integriteit", laat een woordvoerder weten. "Namelijk dat er iets terug kan worden verwacht." Hij benadrukt dat het besluit in overleg met Roseboom is genomen en dat het allerminst iets specifieks is tegen de man die de gitaar aanbood. "We vinden het wel degelijk sympathiek, maar we willen schijn voorkomen."

Symbolisch bedrag

Die gulle gever, Willem Wessels, vindt dat enigszins begrijpelijk, maar ook een beetje overtrokken. "Ik heb geen enkel belang om hem in een kwaad daglicht te zetten", aldus de eigenaar van een muziekwinkel. "Ik hoop dat de chef van Thijs een man met een goed hart is en dat hij onderkent dat er geen enkele belangen aan kleven."

Hij heeft aan Roseboom nog wel een aantal suggesties meegegeven. "Ik heb gezegd: bel je chef nog eens even op en vraag hem dan, wat als je die gitaar gewoon koopt voor een symbolisch bedrag?"

De woordvoerder van de politie geeft aan dat het dan nog steeds een gift is. "Want die gitaar is gewoon meer waard."

Teleurgesteld

Een definitieve oplossing is er niet en dus kan de zingende agent zaterdag geen nieuwe gitaar ophalen. Roseboom is dan ook teleurgesteld. "Het is niet dat ik hem als politieman krijg, maar zij zeggen van wel", stelt hij.

Zodoende blijft hij, samen met zijn collega's, speuren naar zijn gestolen gitaar.

