Het succesverhaal van Vitesse: 'Het belangrijkste? We doen het echt samen'

Johannes Spors is bij Vitesse een cruciale schakel in het succes dat inmiddels serieuze vormen heeft aangenomen. De competitie is halverwege en Vitesse vertoont zich dit seizoen als een stabiele (top)club in Nederland. Een vaste positie in de top vijf is daarvan het zichtbare bewijs. Technisch directeur Spors ontwikkelde een formule die moet leiden tot structureel succes en jaarlijkse deelname voor Vitesse aan Europees voetbal.

Combinatie

"We zijn hier begonnen met een duidelijk plan. Met een strategie waarbij een andere manier van voetballen is uitgerold", zegt de Duitser. "Een nieuwe stijl waarbij het accent ligt op het hebben van de bal en druk zetten. Alles met een hoge intensiteit. Ik was ervan overtuigd dat Thomas Letsch als nieuwe trainer een goede combinatie zou vormen met de spelers die we hebben gehaald. Maar dat het tot nu toe zo succesvol was, had ik ook niet verwacht."

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Vitesse staat drie punten achter koploper Ajax, het seizoen is halverwege. "Het is dus nog een hele lange weg, maar voor nu gaat het goed", zegt een ontspannen Spors op vrijdagmiddag op weg naar het duel met FC Groningen. "Het geheim? Dat is er niet echt. Belangrijk is dat we dezelfde voetbaltaal spreken en dat iedereen dezelfde richting is ingegaan. Mensen staan hier open voor ons en en volgen. Daarnaast zijn er wat nieuwe mensen gekomen die onze visie helpen uit te voeren. We doen het samen, dat is heel erg belangrijk bij Vitesse."

Positieve impact

Maar is er meer. Spors: "Het is ook communicatie, gesprekken met elkaar voeren en er op elk gebied voor elkaar zijn. Iedere weg weer opnieuw hard werken en de focus hebben op de volgende wedstrijd. Wij kijken echt niet naar de toekomst, maar alleen naar morgen en leven van wedstrijd naar wedstrijd. De mentaliteit is daarom goed en dat zorgt weer voor de juiste sfeer in de groep. Die is er natuurlijk door de resultaten maar het is ook de manier van spelen. Wij willen de bal. Dat heeft zonder meer een positieve impact op de atmosfeer in de selectie."

Voor trainer Thomas Letsch is de teamgeest en het goed met elkaar omgaan de basis. "Respect hebben en de juiste spirit is het belangrijkste. Dat ik nu veel complimenten krijg is leuk, maar het gaat niet om mij. De complete staf met alle spelers leveren goed werk. We verdienen waar we staan en kleine beslissingen die we nemen, pakken tot nu toe goed uit. Het is voor nu niet meer en niet minder."

"Maar alles staat heel dicht bij elkaar in de top van de ranglijst", ziet Letsch. "Het gaat met FC Groningen kunnen we naar tien punten brengen. Dat is het belangrijkste voor nu en niet het verschil met Ajax. Ik zal de komende weken steeds dezelfde vragen krijgen, maar jullie krijgen ook hetzelfde antwoord. We zijn pas halverwege. We moeten gewoon zo doorgaan. Inmiddels loop ik lang genoeg mee in het voetbal. Het kan drie of vier wedstrijden ineens compleet anders zijn."

Geluk

Realisme voert de boventoon op Papendal. Maar de feiten laten zien hoe stabiel Vitesse dit seizoen is. Spors: "Negen keer nu hebben we de nul gehouden en tijdens iedere wedstrijd hebben we gescoord. Dat is bijzonder en dat is kwaliteit. Natuurlijk speelt ook geluk wel een rol in voetbal. Uit een onderzoek onlangs bleek dat 30 procent van een doelpunt te maken heeft met wat geluk. Maar dat geldt niet voor ons succes in het algemeen. Dat is stabiel."

Budgetten

Toch is Spors ook de eerste die waakt voor misplaatste arrogantie en overdreven euforie. Hij is vooral realistisch. "Kampioen worden? Wil je een heel eerlijk antwoord? Dat is niet realistisch. Kijk naar de budgetten van de topclubs. Ajax, Feyenoord, PSV maar ook AZ. Dat is niet een gat met Vitessse, maar een totaal andere wereld. Ons doel blijft Europees voetbal, veel hoger kan ook niet toch?"

Spors en Letsch hebben zich bij Vitesse aan elkaar gecommitteerd. Ze hebben langdurige contracten op zak. "We zijn net begonnen en willen hier echt iets neerzetten. Maar garanties in het voetbal bestaan niet. Wat is een lang contract? Ik kan alleen zeggen dat ik werk in een fijne omgeving. Het niveau van de eredivisie is goed en we spelen veel wedstrijden. Dat bevalt. Door covid is het lastig fysiek veel contacten te hebben. Maar het is natuurlijk ook weer niet onmogelijk met de moderne technieken."