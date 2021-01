De CliniClowns zorgen voor een zorgeloos moment voor jong en oud, ook digitaal

Mensen met dementie en kinderen die ziek zijn of een beperking hebben zijn vaak eenzaam, angstig en verdrietig. Een zorgeloos moment met CliniClowns zorgt voor afleiding en plezier. Dat laat zorgen, angst en stress even naar de achtergrond verdwijnen.

De CliniClowns spelen in bijna alle Nederlandse ziekenhuizen met een kinderafdeling, de psychiatrie, revalidatieklinieken, hospices, speciale scholen, kinderdagverblijven en in zorginstellingen voor mensen met dementie. Daarnaast kunnen kinderen via de CliniClowns App live contact maken met de clowns.

Overal in Gelderland

In Gelderland kom je CliniClowns oa tegen in het Amalia Kinderziekenhuis Radboud UMC in Nijmegen, het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn en het ziekenhuis Rijnstate in Arnhem en Zevenaar. Maar ook in revalidatiecentra zoals Klimmendaal in Arnhem en op diverse scholen voor kinderen met een beperking, woonzorgcentra, en verzorgingshuizen voor mensen met dementie zoals de Heemhof in Apeldoorn.

Op het moment spelen de CliniClowns door Corona niet op alle plekken. Maar ze kijken altijd naar wat er WEL kan, zo spelen ze soms vanuit de tuin of voor het raam of online.

Jij kunt helpen

Om zieke kinderen en kinderen met een beperking toch een zorgeloos moment met afleiding en plezier te bieden spelen de CliniClowns online via de CliniClowns App. Daarmee kan via het scherm eenvoudig contact worden gemaakt met de clowns. In de app zie je het programma voor die dag en wanneer welke CliniClowns online zijn. Naast 1-op-1 videobellen met de clowns, kunnen kinderen filmpjes bekijken. Elke middag om 17:00 uur is er een interactieve liveshow.

Je kunt helpen door kinderen (en hun ouders) te attenderen op de CliniClowns App! De App is gratis te downloaden in de App & Playstore.

Nieuwe locaties

CliniClowns spelen nog lang niet op alle plekken in Gelderland, waar ze iets moois kunnen betekenen. Ken jij instellingen die baat kunnen hebben bij clownsbezoek, wijs hen op dit formulier. De instelling kan het formulier invullen en dan gaan de CliniClowns met hen in gesprek en komen gratis langs.