Vitesse blessurevrij naar thuisduel met subtopper FC Groningen

Vitesse kent weinig zorgen in aanloop naar het thuisduel met FC Groningen. Iedereen is beschikbaar bij de Arnhemse club. Ook Sondre Tronstad sluit weer aan.

De Noorse middenvelder maakte vrijdag de training vol op Papendal, maar begint zaterdagavond (18.45 uur) op de bank. Tronstad is volledig hersteld van een spierblessure. Letsch kiest tegen FC Groningen voor Thomas Bruns op het middenveld die ook de afgelopen weken al speelde.

Vitesse heeft nu vier wedstrijden op rij geworden, inclusief het bekerduel van afgelopen dinsdag tegen ADO Den Haag waar de nummer twee van de eredivisie in de slotfase nog met de schrik vrij kwam. De achterstand op koploper Ajax is drie punten.

Herstellen

"De spelers branden van ambitie om het weer te laten zien tegen FC Groningen", liet trainer Thomas Letsch enthousiast weten. De trainingen staan al weken in het teken van herstellen, omdat de wedstrijden elkaar in rap tempo opvolgen.

"In Groningen was het spannend maar hadden we verdiend te winnen. Armando Broja kreeg nog een grote kans voor ons om daar toch drie punten mee te nemen", haalt Letsch het gelijkspel eerder dit seizoen terug. "We zitten vol vertrouwen. Er zijn geen blessures en ik verwacht zaterdag thuis een hele andere wedstrijd tegen FC Groningen."

Opties

Vitesse zag vrijdag wel Thomas Buitink vertrekken naar PEC Zwolle. De Gelderlander wordt verhuurd en nam vandaag afscheid van de groep.

Na de zomer keert hij terug. "En dus is het een win-win situatie", zegt Letsch. "Hij kan daar aan zijn vertrouwen werken en komt dan beter terug bij ons. Natuurlijk wil je zo veel mogelijk opties hebben in je groep, maar we hebben ook nog Tannane en Gong en die voorin kunnen spelen. Net als Noah Ohio die erbij is gekomen."

Ohio erbij

Ohio, gehuurd van RB Leipzig, zit voor het eerst bij de selectie tegen FC Groningen. De ploeg van trainer Danny Buijs staat knap zesde en speelde vorige week met 2-2 gelijk tegen FC Twente.

Vermoedelijke opstelling: Pasveer, Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Bero, Tannane, Bruns, Wittek; Darfalou (Broja) en Openda